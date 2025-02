El reial decret del porcí pot costar 150 milions d’euros a Lleida i Osca

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou reial decret de benestar animal del porcí pot costar uns 150 milions d’euros als sectors de Lleida i Osca, que lideren la producció a Espanya, al reduir del 10 al 15% la càrrega ramadera de les granges. Així ho van afirmar ahir els líders d’Asaja a Lleida, Pere Roqué, i Osca, Ramón Solanilla, a la capital oscenca i van apressar a una moratòria de la normativa, que hauria d’entrar en vigor el 8 de març, fins a finals d’any. En aquell termini, van explicar, s’hauria d’acordar una modificació. JARC també apressa a una moratòria i UP reclama al ministeri que la norma no faci perdre la capacitat productiva. Els requisits del ministeri suposaran que les explotacions es veuran obligades a reduir el nombre de caps o a fer importants inversions. Per exemple, un animal d’engreix d’entre 85 i 110 quilos haurà de tenir una superfície d’almenys 0,74 metres quadrats, davant dels 0,65 actuals. Asaja Lleida i Osca, que amenacen amb mobilitzacions, afirmen que la norma suposaria que 800.000 animals menys que sortirien de les explotacions porcines en aquestes zones. Entre Aragó i Catalunya serien un 1,5 milions de porcs menys i una baixada de 160.000 tones de carn.

D’altra banda, Roqué i Solanilla van advertir de problemes en les exportacions de boví, entre altres aspectes, per la rebaixa en el temps de la validesa d’analítiques sobre malalties respiratòries de 30 a 15 dies. “Els vaixells poden tenir problemes i el temps del PCR és escàs. Per exemple, a la zona de Tamarit de Llitera la setmana passada per qüestions tècniques va tenir un retard el vaixell i el bestiar previst per enviar ha de tornar a realitzar les analítiques. Això suposa per al ramader un increment de costos directes de 30.000 euros, més altres despeses generades, més els incompliments al mercat”, va recalcar Solanilla. Va advertir que el Marroc està important del Brasil i que Lleida i Osca poden perdre aquest mercat.

Així mateix, Pere Roqué va alertar que l’increment en el cost de l’assegurança s’està traduint en fructicultors que no poden afrontar el cost i no estan renovant les pòlisses. Així, reclamen que Enesa que reverteixi la retallada de fons que ha aplicat aquest any.