El porcí veu en la tecnologia el seu futur però només si aquesta és rendible

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La tecnologia com a mitjà per fer més pròsperes les granges de porcí sembla una obvietat. Però en un món en el qual mana la competitivitat i la rendibilitat, aquesta tecnologia ha d’aportar precisament aquestes dos variables.

Així es va exposar ahir en una de les ponències de la X edició del PorciForum, celebrada a la Llotja de Lleida, en què va quedar patent que si bé les empreses del sector adopten noves tècniques per a la producció porcina, aquesta ha d’anar encaminada a un estalvi de costos.

D’aquesta manera, Lluís Castarlenas, responsable del departament digital del Grup Vall Companys i CEO de Nealia, va dir que existeixen tecnologies innovadores que es poden aplicar al sector però que no són viables perquè no arriben a donar una rendibilitat clara, per la qual cosa utilitzen altres alternatives. “El cost és molt important. Per exemple, per automatitzar una granja mitjana de verres reproductores són necessaris almenys 3.000 euros” per animal.

Per la seua part, Christian Garcés Arias, director del departament de projectes i desenvolupament IT a Piensos Costa, va dir que a més està el problema del dèficit de talent en noves tecnologies aplicades al sector porcí. “Es necessiten entre sis mesos i un any perquè un empleat en aquesta matèria vagi agafant prou experiència i arribi a aportar la seua especialització.” A més, va exposar que davant dels constants avenços en tecnologia, en poc temps, “en qüestió de mesos fins i tot”, queda obsoleta. “La corba d’aprenentatge és més alta que l’obsolescència de la mateixa aplicació”, va remarcar.

Amb tot, per a Henar González, responsable de l’àrea de multiplicació de Sgropor SL., va dir que l’aplicació tecnològica ja és aquí i ha vingut per quedar-se i va posar com a exemple que amb els nous sistemes les tasques d’inseminació són més ràpides.

Els tres van exposar que de moment la tecnologia estrella és la intel·ligència artificial, però “a la cantonada hi ha l’arribada dels robots humanoides”.

La X edició de Porciforum tancarà avui les portes amb ponències que continuaran tractant de la productivitat de les explotacions i de la sanitat animal. En un altre ordre de coses, centenars de veterinaris es van reunir ahir davant el ministeri d’Agricultura a Madrid per manifestar-se en contra de la normativa sobre prescripció, distribució i ús d’antibiòtics dirigits a la salut animal.