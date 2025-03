El Departament d'Agricultura inicia la vacunació preventiva del serotip 3 de la llengua blava en oví i boví

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Departament d'Agricultura ha iniciat de manera preventiva la vacunació del serotip 3 de la llengua blava en el sector oví i boví de llet de Catalunya, una variant detectada a França i que de moment no afecta les explotacions catalanes. Davant la previsió que pugui arribar a Catalunya, la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, ha explicat aquest dimecres des d'Alcarràs (Segrià) que l'estratègia passa per anticipar-se i vacunar aquestes dues espècies perquè estiguin protegides. A més, cal tenir en compte que aquest dimarts el Ministeri d'Agricultura ha publicat una ordre que permet el lliure moviment d'animals dins l'Estat i amb altres estats membres de la Unió Europea, i que estableix com a voluntària la vacunació.

Al gener, el Ministeri va declarar tota la península com a zona afectada pels serotips 1, 3, 4 i 8 de la llengua blava. A Catalunya es continua avançant el programa de vacunació iniciat l'any passat del serotip 8 de tot l'oví i el boví, que és el primer focus que es va declarar, juntament amb el serotip 4, ja que la vacuna és bivalent.

El 95% de l'oví, i el 80% del boví reproductor de carn i de llet, ja han rebut aquesta injecció dels serotips 4 i 8. A més, el Departament assegura disposar de dosis suficients per acabar de vacunar per primera vegada els animals que encara no l'han rebuda i, també, per revacunar tot l'oví i el boví reproductor dels serotips 4 i 8 aquest any 2025.

Altisent ha explicat que l'estratègia de vacunació del Departament continua per tal de minimitzar la propagació de la malaltia i garantir la sanitat i el benestar dels animals. La directora general ha destacat que ara és un bon moment perquè el mosquit que transmet el virus no està actiu a causa del fred, però que suposarà un risc cap mitjans o finals d'abril.

A més, ha indicat que no preveuen efectes secundaris de la vacuna. En la mateixa línia, el ramader Víctor Gòdia ha explicat que no han tingut problemes amb les vacunes anteriors i que hi aposten per prevenir l'impacte de la malaltia sobre el seu ramat.

Fins al 9 de març s'havien vacunat del serotip 3 poc més de 29.000 ovelles a Catalunya de 168 ramats --el 12% de tots els animals--. En concret, són 10.615 caps de bestiar de 34 explotacions de la Catalunya Central; 9.018 animals de 60 ramats de les comarques gironines; 7.843 de 36 ramats de les comarques de Lleida; 946 caps de vuit explotacions dels serveis territorials de Barcelona, i 899 animals de 30 granges de les Terres de l'Ebre.

Canvis de normativa

Fins ara, a l'Estat els moviments de bestiar es restringien en funció del tipus de virus que hi havia en cada zona. Una ordre ministerial publicada aquest dimarts, però, modifica els protocols i permet la lliure circulació en l'àmbit peninsular. A més, preveu fer el mateix amb altres estats membres de la Unió Europea. Les restriccions preocupaven el sector del boví de carn de Catalunya, que havia alertat del risc de quedar-se sense animals a causa de les restriccions de moviment. Amb aquest canvi normatiu, ara es podran importar vedells, sobretot des de França.

Sense afectació en el consum de llet i carn

La llengua blava és una malaltia vírica que afecta remugants domèstics i salvatges, i que es transmet entre animals a través d'insectes del gènere 'Culicoides' i no per contacte directe. En cap cas es pot passar a les persones i la carn, la llet i els productes derivats es poden consumir sense problema.

Casos de tuberculosi

D'altra banda, la directora de Ramaderia ha recordat que la Unió Europea va declarar Catalunya regió indemne de tuberculosi en explotacions ramaderes. Amb tot, ha detallat que l'any passat se'n van detectar tres focus en explotacions bovines de l'Alt Urgell i la Cerdanya, i un altre en una explotació de cabres del Pallars Jussà, que han obligat a sacrificar prop de 1.700 caps de bestiar.

"Són quatre casos sobre 4.500 explotacions que tenim a Catalunya. Des del Departament som molt sensibles perquè això s'està produint en una zona molt concreta del Pirineu i estem preveient actuacions per fer-hi front, i veure com aquest acompanyament al ramader ens ha de permetre poder analitzar cas a cas", ha afegit Altisent.