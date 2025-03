El preu dels ous es dispara un 25 per cent en 15 dies

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va denunciar ahir que el preu dels ous ha pujat fins a un 25,2 per cent en les últimes dos setmanes als lineals, la qual cosa es tracta d’una alça que afecta més les categories més barates. L’organització va informar que l’import final als supermercats reflecteix, en part, un increment de preus en origen “que no té una explicació clara en un augment dels costos de producció, i que podria reflectir un moviment especulatiu per les dificultats que travessa el mercat als Estats Units a causa de la grip aviària en aquest país.

Segons la llotja de Bellpuig, els ous de categoria XL han pujat fins a situar el preu de la dotzena en els 2,6 euros, si bé només dos setmanes abans la seua cotització estava 2,34 euros. En el cas dels ous L, han variat en dos setmanes en 30 cèntims d’euro la dotzena d’ous i en 25 cèntims els de categoria M.

L’OCU ha denunciat que la crisi sanitària als EUA ha generat la percepció “que la crisi o els seus efectes arribaran abans o després a Espanya i, per tant, cal apujar ja els preus”.

Davant d’aquesta situació, l’OCU ha demanat “a les diferents administracions que vigilin l’evolució del preu dels ous per evitar situacions d’especulació”.

Les empreses productores d’ous a l’Estat espanyol observen “certa tensió” en el mercat els darrers temps, extrem que es justifica per un desajust entre l’oferta i una creixent demanda a què ha de fer front el sector.

“L’ou està de moda, té unes excel·lents propietats nutricionals”, segons la directora de la Federació Espanyola d’Empreses del Sector de la Producció d’Ous i Ovoproductes (Federovo), Mari Luz de Santos, que va subratllar que el consum anual estatal arriba als 137 ous per persona.