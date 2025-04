El preu de l’ou seguirà alt almenys fins a l’estiu per la tensió del mercat

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’any passat l’oli d’oliva es va convertir en la notícia alimentària per als consumidors perquè la caiguda de la producció va disparar el preu, avui normalitzat amb la nova campanya. Aquest any li ha agafat el relleu el mercat dels ous, amb cotitzacions disparades per problemes derivats de la grip aviària, que malgrat no afectar les granges catalanes ni espanyoles, sí que genera grans tensions en els mercats pels seus efectes en altres països europeus i, de forma molt especial, als Estats Units. La situació de preus elevats es mantindrà previsiblement durant mesos, almenys fins a l’estiu, segons explica el president de la president de la Federació Avícola Catalana, Joan Anton Rafecas.

Quan es detecta un cas de grip aviària, se sacrifica la granja on s’ha presentat el focus i, a més de restriccions en les explotacions properes, s’obliga a un procés de neteja i desinfecció que obliga que no hi hagi animals en un període de quatre a cinc mesos. Un procés que explica el “sot” productiu que desequilibra la regla de l’oferta i la demanda.

Per donar-ne una idea, al centre i al nord d’Europa s’han sacrificat en els darrers anys 15 milions de ponedores, i als Estats Units la xifra es dispara a 50 milions, la qual cosa ha provocat el que Rafecas qualifica com “tempesta perfecta”. A Espanya, explica, “s’han fet bé els deures” i l’últim focus declarat es remunta al febrer del 2023 a Arbeca, en una granja de galls dindis.

Les últimes dades oficials, que daten del 2023, estimen que a Lleida hi ha 1,9 milions de gallines ponedores, la qual cosa suposa tres anys seguits de descensos. Rafecas explica que Catalunya ha passat de ser la tercera a la sisena productora estatal avui, darrere de les dos Castelles, Aragó i el País Valencià.

De ser un producte qüestionat a valorat per l’alt valor proteic

El consum dels ous va estar relacionat durant anys amb el colesterol, època en què es recomanava una ingesta de dos a tres a la setmana, recorda Joan Anton Rafecas, president de la Federació Avícola Catalana. Tanmateix, actualment s’aposta pel consum diari, al ser reconegut per l’alt valor nutritiu, al ser font de proteïna d’alta qualitat i font d’àcids grassos monoinsaturats, iode, fòsfor, seleni, a més d’un bon número de vitamines.

Aquestes dades expliquen en bona mesura l’increment del consum d’ous, que l’any passat es va situar en el 8,7 per cent a Espanya. Malgrat això, és lluny del que es registra en altres països. Mentre que al mercat local la ingesta per persona i any se situa en 143, als Estats Units arriba a 280. Aquestes dades avalen que les previsions del mercat local apuntin que es mantingui la tendència a l’alça en el consum d’ous en el mercat interior.