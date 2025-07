L’IRTA investiga a Sucs el cultiu de faves com a proteïna vegetal

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’IRTA forma part del grup operatiu del projecte Favaprot, una nova iniciativa que aposta per les faves com a alternativa local, saludable i sostenible per a la producció de proteïna vegetal. El projecte té com a finalitat crear una cadena de valor agroalimentària que integri la producció, la transformació i la distribució d’aliments vegetals derivats d’aquest cultiu.

Les faves han estat seleccionades com a cultiu estratègic per les seues propietats nutricionals i ambientals: contenen entre un 20 i un 30 per cent de proteïna amb un perfil ric en lisina, tenen la capacitat de fixar nitrogen atmosfèric –la qual cosa millora la salut del sòl i redueix la necessitat de fertilitzants químics– i presenten una petjada de carboni inferior a la d’altres cultius d’hivern. A més, afavoreixen la diversificació de les explotacions cerealistes, augmentant la resiliència del sector.

El projecte ja ha posat en marxa diversos assajos experimentals amb una dotzena de varietats comercials de faves en tres localitzacions: Sucs (Segrià), la Tallada d’Empordà (Baix Empordà) i Fornells de la Selva (Gironès).

A més, s’han establert sis parcel·les demostratives a les comarques de Lleida i Girona amb una superfície total de 12,1 hectàrees.

Els objectius d’aquests treballs són avaluar l’adaptabilitat i el rendiment agronòmic de les diferents varietats en condicions agroclimàtiques diverses, així com optimitzar les pràctiques agrícoles –com la densitat i la data de sembra– per millorar-ne l’eficiència i la sostenibilitat.

El projecte està liderat per Nactiva i compta amb la participació de diversos agents clau al llarg de tota la cadena de valor agroalimentària.

L’IRTA s’encarrega dels assajos de camp i del desenvolupament de metodologies per al processament de proteïna vegetal. Actel coordina la producció agrícola, mentre que Semillas Fitó aporta varietats comercials i experimentals adaptades a l’entorn agroclimàtic català. Ametller Origen i Flax & Kale identifiquen oportunitats de mercat i adapten els productes a les necessitats dels consumidors, i Akis International facilita la transferència dels resultats del projecte al sector.

Al llarg d’aquest 2025, el projecte Favaprot continuarà amb l’avaluació dels cultius, la millora de les pràctiques agrícoles i el desenvolupament de tècniques d’extracció de proteïna vegetal a escala pilot.