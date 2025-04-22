METEOROLOGIA
La pedra causa 13 milions d'euros de pèrdues només a l’Horta de Lleida
Fins unes dos mil famílies pageses, damnificades a Ponent per la tempesta
Els productors de l’Horta de Lleida han vist com la tempesta de pedra de dissabte ha arruïnat fruita valorada en més de 13 milions d’euros, xifra que es multiplicarà quan es comptabilitzin tots els cultius a les 40.000 hectàrees afectades en quatre comarques. La conselleria d’Agricultura preveu ajuts també per a cooperatives i centrals.
La tempesta de pedra que va descarregar dissabte sobre 40.000 hectàrees de Segrià, Pla d’Urgell, Urgell i Noguera han deixat camps devastats de fruiters i cereals, fonamentalment, però també d’ametllers i productes hortícoles. Asaja calcula que només a l’Horta de Lleida les pèrdues per als fructicultors superaran els 13 milions d’euros.
De fet, la conselleria d’Agricultura ha situat la ciutat de Lleida com el terme més afectat pel devastador front d’aigua i granís, amb 700 hectàrees amb pèrdues entre el 50 i el 100% de la fruita, seguida d’Alcarràs (450 ha) i Torres de Segre (320), com va publicar SEGRE ahir.
Unió de Pagesos ha advertit que la tempesta té efectes devastadors per a les economies d’entre 1.500 i 2.000 famílies d’agricultors de tota la província, que necessiten suport per continuar amb l’activitat.
En aquests moments, els agricultors es troben amb la urgència d’aplicar tractaments fitosanitaris perquè un altre dels grans riscos després de la tempesta arriba de la mà de les plagues, especialment de fongs. Poden ser letals per a la fruita que encara queda als arbres amb possibilitats i es multipliquen les despeses per als fructicultors, amb la incertesa de quin volum pot tirar endavant. Amb tot, les necessitats de mà d’obra de cara a la campanya seran sensiblement inferiors a les estimades al principi. Asaja apunta que almenys es veurà reduïda en un 30%.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, van visitar ahir una finca a l’Horta per veure sobre el terreny la situació. Ordeig va insistir, com va fer diumenge a Alcarràs, que faran “l’impossible” per recolzar el sector. Una fórmula podria ser la de mòduls d’ajuda directa com l’articulada pel Govern després de les grans gelades del 2022.
Ordeig també preveu ajuts per donar suport a les cooperatives i centrals fructícules, grans damnificades. L’alcalde, pel seu costat, va dir que “hem d’establir un entorn jurídic i econòmic que garanteixi que els agricultors puguin afrontar el seu dia a dia amb dignitat i, sobretot, amb esperança”.
D’altra banda, el líder del PP a Lleida, Xavier Palau, també va visitar la zona i va dir que “es necessiten peritatges ràpids i ajuts directes, també per a aquells que no tenien assegurança contra la pedra”.
Agroseguro començarà aquest dimecres els peritatges
Agroseguro preveu començar a fer els primers peritatges de les finques danyades demà mateix. Així ho va explicar el director territorial d’Agroseguro a Catalunya, Javier Joana. Va afirmar que es tracta d’una pedra amb danys importants i zones amb pèrdues del cent per cent de la collita i els pèrits faran ara una primera valoració. En el cas de sinistre total, es tancarà ja l’informe, però en finques amb danys que no siguin de tota la collita serà necessària una segona visita per calcular les pèrdues de producció. Es tracta d’una pedra abans de l’aclarida dels arbres, va dir, i és necessari comprovar el nivell d’afectació final en cada cas. Va destacar l’elevat volum de fruiters assegurades a Lleida, amb unes 30.000 hectàrees, i una cobertura mitjana de 12.000 euros per hectàrea.
L’assegurança de pedregada té el que es coneix com a 10% de franquícia relativa. És a dir, que la indemnització es redueix en un 10% sobre els danys peritats. Així, en el cas d’una pèrdua del 100%, l’afectat cobra el 90%. Però si la pèrdua és del 50% percep un 45% i si el descens de producció és d’un 40% la indemnització se situa en el 36%. Per la seua part, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va recordar que el Govern doblarà el seu pressupost per ajudar l’assegurança agrària, que passarà de 15 a 30 milions d’euros.