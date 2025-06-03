FAUNA
El Govern tracta amb un nou pla de reduir la plaga de conills amb 1,5 milions en ajuts
Després de finalitzar l’emergència cinegètica sense aconseguir-ho, activa un projecte de control poblacional entre 2025 i 2029. L’objectiu, arribar a 10 exemplars per cada 100 ha davant dels fins a 400 actuals
El departament d’Agricultura vol reduir la densitat mitjana de població de conills fins als 10 exemplars per cada 100 hectàrees amb actuacions individualitzades i “quirúrgiques” a les zones en què es concentra més sobrepoblació, que actualment estan al Pla d’Urgell, Urgell i Garrigues, segons va explicar el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell.
Va afegir que la Generalitat va activar ahir el nou Pla de Control Poblacional (PCP) per afrontar la superpoblació de conills a les comarques de Lleida, que substitueix l’anterior declaració d’emergència cinegètica, finalitzada a l’abril.
El pla s’acompanya d’una nova ordre d’ajuts d’1,5 milions aquest 2025 estructurada en tres línies: per a la protecció dels cultius, amb ajuts de fins al 80% per a la instal·lació de tancaments perimetrals i protectors per a cultius permanents fins a un màxim de 20.000 euros per beneficiari; ajuts als vedats per a la compra de visors nocturns i munició, i suport econòmic per a serveis professionals de caça dirigits a cooperatives, organitzacions de productors i empreses que facin accions de caça, sacrifici i retirada, amb ajuts de fins al 80% i un màxim de 50.000 euros.
“El nou pla és una eina que ens permet ordenar de manera global la lluita contra la sobrepoblació de conills i els seus danys. Inclou 147 municipis de Lleida i estarà vigent fins al 31 de desembre del 2029. S’estableixen quatre nivells de risc i les seues respectives actuacions de gestió perquè no és una situació puntual, sinó una problema que afecta el país i que hem d’afrontar a mitjà termini”, va dir.
En l’últim trimestre s’han declarat danys en 2.067 parcel·les agrícoles, de les quals, 1.295 són cultius de cereal, 203 de fruita dolça i 105 d’ametllers.Entre el gener i el març hi va haver 26.694 captures per part d’agents rurals i personal de Forestal Catalana mentre que els vedats de caça van comunicar fins a 112.855 captures.
Catalunya rebutja les soltes de depredadors que estudia Madrid
La Generalitat rebutja de ple el pla que comença a prendre forma en el Govern central per deixar anar depredadors, bàsicament llops, als parcs nacionals amb sobrepoblació d’ungulats com cérvols, cabirols, daines i senglars. Aquesta mesura, en qualsevol cas, únicament podria afectar a Lleida el Parc Nacional d’Aigüestortes, on la pressió d’aquestes espècies és netament inferior a la que es dona en d’altres com Cabañeros o Monfragüe. “No està prevista la reintroducció de cap gran carnívor a Catalunya”, van assenyalar fonts consultades de la Generalitat en aquest sentit.