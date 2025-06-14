RAMADERIA
El resultat del porcí repunta fins als 40 euros per porc engreixat el mes de maig
Avalat per una nova reducció del cost dels pinsos, que acumula quatre mesos de descensos. La reducció d’oferta dels últims anys recolza aquesta evolució, amb un benefici interanual de 33 €
El sector del porcí es manté en una situació còmoda per a la producció i, de fet, ha incrementat els seus beneficis per animal el mes de maig. Així ho reflecteix l’últim informe publicat per la conselleria d’Agricultura. En concret, situa el marge per animal en els 40 cèntims d’euro per quilo viu, la qual cosa suposa a l’entorn de 40 euros per animal engreixat enviat a escorxador.
El responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, explica que el resultat es basa en un preu dels pinsos i de la seua matèria primera, els cereals, baixos. Representa una mala notícia per als cerealistes, que s’estan manifestant aquests dies reclamant mesures davant la crisi de preus que pateixen, però juga a favor dels ramaders en general.
De fet, l’informe apunta que el preu dels pinsos s’ha abaratit un 2% el mes de maig, la qual cosa representa el quart mes de caigudes. Paral·lelament, els preus es mantenen en una tendència alcista des del mes de febrer. “El maig coincideix amb un mes en què els preus han tingut una tendència a l’alça i ara al juny ja van pujant poc”, explica Saltiveri.
Aquesta evolució de les cotitzacions és la conseqüència d’una oferta d’animals que ha tirat a la baixa des de l’any 2022, malgrat que Unió de Pagesos apunta que aquest any s’aprecia una certa recuperació. A més, a Europa també ha baixat el nombre d’animals. Alemanya, que era el primer productor europeu fins que Espanya es va apropiar del seu lideratge, ha rebaixat producció des que es van detectar al país els primers casos de la pesta porcina africana, uns focus que es van traduir en pèrdua de mercats d’exportació, recorda Saltiveri. Però no ha estat l’únic país a reduir cabanya i explica que també s’ha apreciat en altres estats com els Països Baixos.
A Espanya, la reducció de l’oferta ha arribat de la mà de la soca coneguda com a Rosalía de la malaltia del PRSS (Síndrome Reproductiva i Respiratòria Porcina). Es tracta d’un problema sanitari a l’explotació però que no té repercussions per al consum perquè no es transmet als humans.
L’informe publicat per Agricultura analitza també dades de caràcter interanual i, en aquest cas, el marge per quilo viu se situa en 33 cèntims per quilo, uns 33 euros per animal d’engreix que els ramaders han enviat a les sales de sacrifici. Aquest marge més petit que el mensual s’explica per la baixada de preus de venda en comparació amb períodes anteriors.
Cal tenir en compte que els operadors de Mercolleida han arribat a qualificar d’històrics els resultats dels exercicis 2023 i 2024. De fet, el tauler va arribar a marcar cotitzacions per sobre dels dos euros el quilo de porc d’engreix viu.