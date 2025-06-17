El Govern aprova un pla per potenciar la ramaderia extensiva al Pirineu i Prepirineu
El pla d'acció 2025-2028 inclou 33 mesures i la creació d'un observatori per identificar les explotacions en risc
El Govern ha aprovat el Pla d'acció de la ramaderia extensiva 2025-2028, que inclou un total de 33 mesures concretes amb l'objectiu de potenciar la ramaderia extensiva al Pirineu i Prepirineu. El pla també preveu la creació d'un observatori per fer un seguiment continu del sector i formular propostes de millora, així com per identificar explotacions en risc de desaparèixer amb la finalitat de desenvolupar mesures de suport a mida. Des del Govern consideren "prioritària" la preservació d'aquest model ramader, ja que afavoreix la gestió del territori, mitiga els efectes del canvi climàtic i ajuda a fixar la gent al territori, entre altres. Per això, el nou pla vol potenciar la ramaderia extensiva a les comarques de muntanya.
A més de la creació d'un observatori del sector, les mesures del Pla també inclouen accions dirigides a la millora de la producció i la comercialització, línies transversals de suport i ajuts, la gestió de la fauna salvatge i un darrer bloc amb mesures de formació i assessorament.
Entre les actuacions orientades a les mesures de suport hi ha la revisió i la simplificació dels ajuts per a la ramaderia extensiva perquè siguin més accessibles. També preveu la creació d'un pla específic per a la ramaderia extensiva dins el Programa de desenvolupament rural, la priorització de la ramaderia extensiva per a crèdits amb l'Institut Català de Finances, i la creació d'una línia d'ajut per contractar pastors de muntanya per guardar ramats a l'estiu en reserves de la Generalitat.
Per cobrir tot el Pirineu i Prepirineu i altres àrees on es puguin ubicar explotacions de ramaderia extensiva de manera eficient, el Pla proposa establir una estructura basada en equips situats als Serveis Territorials o a les oficines comarcals de la Seu d'Urgell (Alt Urgell), Tremp (Pallars Jussà), Ripoll (Ripollès) i Solsona (Solsonès). El Govern també proposa punts d'atenció i suport tècnic en altres zones que considera estratègiques, com ara Sort, Berga o Puigcerdà, i una xarxa de col·laboració amb escoles agràries i centres de recerca i tecnològics per donar suport tècnic als ramaders.
El Pla d'acció de la ramaderia extensiva 2025-2028 està alineat amb l'Estratègia alimentària de Catalunya. L'objectiu és articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts pels consumidors.