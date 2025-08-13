El temporer d'Alcarràs va morir per un "cop de calor", segons l'ETT que l'havia contractat
El fill de la víctima, en declaracions a SEGRE, assegura que el seu pare va dir que "es trobava malament" i que li van respondre que "descansés a una ombra"
La firma de treball temporal que va contractar el temporer de 61 anys mort dilluns a la tarda a Alcarràs ha informat que va morir "a conseqüència d'un cop de calor". En un comunicat, Empleo Express lamenta "l'accident laboral" i explica que havia cedit el treballador a "una empresa usuària".
A més, indica que des del primer moment ha posat tots els seus mitjans a disposició de les autoritats laborals i que col·labora "de forma plena i activa" en la investigació que ha d'aclarir les circumstàncies del "tràgic succés".
També assegura que el treballador havia rebut la formació i informació "necessàries" en matèria de prevenció de riscos laborals, en coordinació amb l'empresa usuària, "d'acord amb la normativa vigent".
D'altra banda, segons ha pogut saber SEGRE, la víctima hauria dit que "es trobava malament" i va demanar als seus superiors marxar a casa, però li van respondre que "descansés a una ombra", segons van explicar companys del temporer al seu fill.
Ampliarem la informació en l'edició de SEGRE d'aquest dijous.