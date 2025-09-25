Roba de colors, menjar i aigua: els millors consells dels Bombers per anar a buscar bolets
Són les precaucions més necessàries per no perdre's a la muntanya
El cas de l'home desparegut a Abella de la Conca, al Pallars Jussà, ha provocat que molta gent es pregunti com poden prevenir aquestes situacions a l'hora d'anar a buscar bolets a la muntanya. És per això que els experts ja s'han afanyat a explicar quines són les millors mesures per no perdre's buscant bolets.
Doncs bé, els Bombers ho tenen molt clar. Segons ells, algunes de les precaucions que s'han de prendre són les següents:
- Comprovar la previsió meteorològica per evitar el mal temps.
- Informar-se amb anterioritat de la zona si es desconeix.
- Portar roba adequada i còmoda, menjar i aigua. La roba de colors vius facilita la localització en cas de pèrdua.
- Portar mòbil o GPS per ser localitzables més fàcilment.
- És molt important no anar sol i mantenir sempre el contacte visual o verbal amb els companys.
- Prendre punts de referència com camins i el lloc on s’ha aparcat.
- Adaptar l’activitat a la condició física i edat.
- Quan el dia és més curt, planificar el retorn per tornar abans que es faci fosc.
En cas de desorientar-se, els Bombers insisteixen que el més important és trucar al 112 per poder tenir ajuda des de qualsevol punt de la muntanya.