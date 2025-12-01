Mercolleida abaixa 10 cèntims la carn de porc degut a la crisi de la pesta porcina africana
Les juntes de preus del sector s'han reunit de manera extraordinària per analitzar la situació després dels casos detectats a Barcelona
En el marc de la crisi provocada per la Pesta Porcina Africana (PPA), Mercolleida ha decidit rebaixar deu cèntims el preu del quilogram de la majoria de carns de porc. La llotja lleidatana ha pres aquesta decisió després d'una sèrie de reunions extraordinàries celebrades aquest dilluns per analitzar l'impacte al mercat porcí dels casos de PPA detectats el divendres 28 de novembre de 2025 a la demarcació de Barcelona.
Les juntes de preu del porc d'engreix, de la verra i del garrí s'han reunit aquest dilluns de manera extraordinària per analitzar la situació del mercat porcí després dels casos de PPA detectats divendres passat a la demarcació de Barcelona, i en aquestes reunions s'ha acordat revisar les cotitzacions del 27 de novembre i establir-ne de noves per a la setmana en curs.
Així, el porc selecte, el porc de Lleida o normal i el porc gras baixen deu cèntims per quilo, igual com ho fa el preu de la verra. El garrí de 20 quilos de preu base Lleida baixa cinc euros, de 36 a 31.
En concret, el porc selecte passa d'1,312 euros el quilo a 1,212. El porc de Lleida o normal passa d'1,300 a 1,200. El porc gras baixa d'1,288 euros el quilo a 1,188. I la verra passa de 0,580 euros el quilo a 0,480. Tots els preus són de referència, no vinculants i subjectes a negociació individual.