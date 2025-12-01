La Xina limita la prohibició d'importacions de porc a la província de Barcelona i, per tant, no afectarien a Lleida
El mercat xinès, que absorbeix un 42% de les exportacions porcines espanyoles fora de la UE, accepta la regionalització provincial davant el brot de PPA
El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha confirmat aquest dilluns al vespre que la Xina ha acotat la prohibició d'importacions de carn de porc espanyola per la Pesta Porcina Africana (PPA) exclusivament a la província de Barcelona, per tant, en aquest cas Lleida no estaria afectada. Segons ha explicat Planas, el gegant asiàtic ha acceptat la regionalització que estableix el conveni bilateral signat fa aproximadament tres setmanes. Aquesta decisió arriba mentre continuen les investigacions sobre el brot detectat a Collserola, on hi ha "diverses mostres" en procés d'examinació, tot i que de moment només s'han confirmat dos casos positius dins la zona delimitada de sis quilòmetres.
El ministre s'ha mostrat satisfet per la decisió de la Xina, tot tenint en compte que el gegant asiàtic absorbeix un 42% de les exportacions porcines espanyoles fora de la Unió Europea. Planas ha especificat que el 2024 Espanya va vendre 550.674 tones de carn de porc a la Xina.
També ha explicat que dels 104 països on s'exporta carn de porc espanyola, 24 accepten la regionalització i 20 la rebutgen. Aquests prohibeixen la importació de carn de qualsevol punt d'Espanya. Pel que fa als altres 24, la regionalització no és estàndard, i n'hi ha, com la Xina, que l'acoten a la província, i d'altres que estableixen altres perímetres.
De fet, el conveni signat fa tres setmanes en virtut del qual la Xina accepta la regionalització provincial s'ha estat negociant durant deu anys, segons han explicat fonts del Ministeri. Aquestes fonts no descarten que en un futur es pogués parlar d'una limitació diferent, però han descartat fer-ho en el context actual.
Planas ha donat aquestes dades alhora que ha volgut transmetre un missatge de seguretat per al consumidor, reiterant que la PPA no té afectació sobre la salut humana. També ha celebrat que la Generalitat hagi demanat l'ajuda de l'UME per actuar sobre el brot, que ha destinat 117 efectius a la zona, i ha subratllat que l'objectiu "clar" és delimitar la zona i evitar l'extensió de la malaltia.
En aquest sentit, fonts del Ministeri s'han mostrat molestos pel fet que durant el cap de setmana hi ha hagut persones que no han atès la prohibició d'accedir a Collserola, i han assegurat que a la Generalitat estan preocupats per aquest fet.
Els protocols sobre la malaltia estableixen que Espanya ha perdut la condició de país lliure de PPA, i que per tornar a aconseguir l'estatus han de passar dotze mesos des de l'últim positiu. En aquest context, Planas ha volgut destacar l'actuació "exemplar" del sector i també de l'administració, perquè acumula l'experiència del brot dels anys 90.
Pel que fa a possibles indemnitzacions, Planas ha subratllat que, de moment, "no estem aquí", i ha situat la prioritat, primer, en acabar amb el focus, i després en mantenir oberts "tants mercats com es pugui" fora de la Unió Europea. Després d'això "veurem les afectacions econòmiques i acudirem als mecanismes previstos a la UE", ha reblat.