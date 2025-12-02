Illa vol que s'intensifiqui la cacera de senglars: "N'hi ha massa"
El president de la Generalitat sol·licita mesures contundents contra la sobrepoblació de porcs senglars mentre negocia amb mercats asiàtics per les exportacions
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida urgent des de Mèxic per intensificar la cacera de senglars a tot Catalunya com a resposta a l'actual crisi de la pesta porcina africana. Durant la seva intervenció davant el comitè de crisi, Illa ha subratllat que aquesta mesura és necessària davant l'elevada densitat d'aquests animals salvatges al territori català. "Hi ha massa porcs senglars", ha afirmat amb contundència el president, reconeixent que, malgrat les accions ja implementades, cal reforçar els esforços per controlar aquesta població.
Illa ha detallat que el Govern s'ha posat en contacte amb les associacions de caçadors per trobar els mecanismes per fer-ho. El president també ha explicat que un segon objectiu és ajudar el sector porcí i ha aplaudit la línia marcada per la Xina d'acotar la prohibició de les exportacions als territoris afectats per poder mantenir viu la resta del mercat.