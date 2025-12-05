El percentatge de positius de pesta porcina sobre els cadàvers de senglars analitzats “ha baixat una barbaritat”, segons el Govern
Ordeig diu que tenen l’autorització per eliminar senglars des d’un punt alt i amb silenciadors al segon radi
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha afirmat que el percentatge de positius de Pesta Porcina Africana (PPA) que es detecten entre els cadàvers de senglars recollits “ha baixat una barbaritat”. En una entrevista a ‘Catalunya Ràdio’, Ordeig ha defensat que s’està fent “el que toca” per tal d’evitar la propagació. Pel que fa al tipus al paper de la Comissió Europea, Ordeig ha assegurat que sí que tenen autorització per eliminar senglars de forma controlada, des d’un punt alçat i amb silenciador al segon radi de 6 a 20 quilòmetres del focus però no al primer per no espantar-los. “El senglar té molt bona oïda i olfacte, per qualsevol amenaça o estrès se’n pot anar molts quilòmetres lluny”, ha dit.
“Ens va anar molt bé que vingués ahir la Comissió Europea perquè ens van dir que els països que millor ho han fet ho havien fet així. Ens van demanar molta prudència amb les actuacions del focus perquè es podria crear un desastre, un gran soroll, una gran pressió”, ha dit.
El conseller ha afirmat que s’estan reforçant les mesures de bioseguretat a les explotacions de tot Catalunya i ha afegit que aquesta setmana es “tornarà a fer una nova tanda de controls amb PCR” a les 39 granges de la zona afectada pel brot.
El conseller ha afirmat que s’està “pentinant” intensament la zona i fent “diverses passades” i ha dit que és un “bon senyal” que els últims animals que s’estan analitzant el total de positius que s’ha detectat és “un percentatge si no zero gairebé zero”. “El percentatge de positius respecte dels porcs que estem trobant ha baixat una barbaritat, la gran majoria d’animals que estem analitzant són negatius i això és un bon indicador”, ha afirmat.
Ordeig també s’ha referit a l’aclariment de la Comissió Europea, que aquest dijous va afirmar que no és la responsable de donar permisos als agents rurals per posar trampes als senglars, tal com havien dit alguns agents. En concret, el conseller ha dit la normativa de la Comissió Europea, espanyola i catalana marca que es poden fer unes actuacions al primer radi de 0 a 6 quilòmetres i unes altres al radi dels 6 als 20 quilòmetres.
En concret, el conseller ha afirmat que en el segon radi d’actuació –de 6 a 20 quilòmetres del focus– ja es fan servir trampes i gàbies i abatent senglars de forma controlada, sempre des de punts de guaita i amb silenciadors per no foragitar-los. En canvi, no s’estan fent aquestes actuacions al primer radi d’actuació, dels 0 als 6 quilòmetres per evitar que puguin sortir de la zona i propagar la malaltia.
“Això és el que ahir vam compartir ahir amb el Ministeri i amb la Comissió Europea, i per tant i que ja vam acordar que ho estàvem fent bé ja tenim autorització per actuar amb silenciadors a determinades zones del radi entre 6 i 20 quilòmetres”, ha afirmat. El conseller ha insistit que “es poden matar (senglars) amb unes condicions molt particulars sobretot amb l’objectiu de no espantar" un animal amb “molt bona oïda, molt bon olfacte i que per qualsevol soroll, qualsevol amenaça, qualsevol situació d'estrès, pot fer que se'n vagi quilòmetres lluny”.
Europa amplia el perímetre de zona infectada per la pesta porcina fins a 91 municipis catalans però deixa fora tota Lleida
Segons ha apuntat el conseller, la Comissió Europea va avisar que calia anar amb molta prudència “per evitar un desastre” amb les actuacions del focus tenint en compte l’experiència dels altres països que havien tingut un brot de PPA.
El conseller ha assegurat que “el risc zero no existeix” però ha afirmat que si la fauna està “ben gestionada” i el bosc també es “minimitzen el risc de propagació de malalties”.