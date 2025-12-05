El Ministeri d'Agricultura investiga si la pesta porcina de Catalunya ha sortit d'un laboratori
Un informe europeu diu que el virus detectat a Cerdanyola és “molt similar” al que s'utilitza en “infeccions experimentals”
El Ministeri d’Agricultura ha anunciat aquest divendres l’obertura d’una nova investigació sobre l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a Collserola, després d’haver rebut l’informe del laboratori de referència de la UE. L’estudi, que seqüencia el genoma del virus i el compara amb altres brots detectats a Europa, indica que tots els virus que circulen actualment a la UE no pertanyen al mateix grup genètic que el del cas català, que és “molt similar” al grup que va circular a Geòrgia el 2007.
“La soca del virus Geòrgia 2007 és un virus de referència que s’utilitza amb freqüència en infeccions experimentals en instal·lacions de confinament per dur a terme estudis del virus o per avaluar l’eficàcia de les vacunes”, apunten.
“Tots els virus que circulen actualment als Estats membres pertanyen als grups genètics 2-28 i no pas al nou grup genètic 29, al qual pertany el virus causant del focus a la província de Barcelona, molt similar al grup genètic 1 que va circular a Geòrgia el 2007. Els virus, en condicions naturals, quan es propaguen mitjançant cicles d’infecció en animals, experimenten en major o menor mesura canvis en el seu genoma. El descobriment d’un virus similar al que va circular a Geòrgia no exclou, per tant, que el seu origen pugui trobar-se en una instal·lació de confinament biològic”, ha manifestat el ministeri en un comunicat.
“De l’informe es dedueix que hi ha la possibilitat que l’origen del virus no es trobi en animals o en productes d’origen animal procedents d’algun dels països on actualment és present la infecció”, reconeix la nota de premsa del departament que encapçala Luis Planas. Arran d’aquest informe, el ministeri ha encarregat al SEPRONA de la Guàrdia Civil que investigui els fets com a “autoritat competent per a la investigació de possibles infraccions o delictes mediambientals”.
El Govern estén la prohibició d’accés al medi natural per la PPA a un total de 91 municipis fins al 14 de desembre
D'altra banda, el Govern ha decidit estendre fins al 14 de desembre la prohibició d’accés al medi natural per la pesta porcina africana (PPA) al llistat de 91 municipis que va publicar la Comissió Europea (CE). Segons han explicat fonts del departament d’Agricultura, la resolució s’ha publicat aquest mateix divendres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). D’aquesta manera, queden prohibides les activitats d’oci, caça i forestals.
D’altra banda, l’executiu català ha decidit canviar de nomenclatura i ara diferencia entre la zona d’alt risc, que inclou 12 municipis, i la zona de baix risc, on hi ha 79 municipis. Així, abandona el sistema de radis perquè la població tingui més clar on no pot anar.