Els Agents Rurals ja capturen senglars en el segon radi de pesta porcina amb l’ajuda de trampes i drons
La zona té una densitat de vegetació elevada i es pretén realitzar capturar sense arribar dispersar els animals
El subinspector i cap d'Àrea Grups Especials d’Agents Rurals de la Generalitat, Lluís Pallarès, ha explicat que el cos ja treballa en captures de senglars en el segon radi del brot de pesta porcina africana, entre els 6 i 20 quilòmetres de l’origen del brot, la zona que s’ha definit com de baix risc.
En declaracions a '3Cat', aquest diumenge, ha dit que la prioritat és el radi de 6 quilòmetres, però que "fa ja un parell de dies que aquesta àrea es dona per revisada" i ha dit que es treballa en el segon radi amb l’ajuda de drons i unitats canines perquè la zona té una densitat de vegetació elevada. També s’han col·locat trampes per a la captura dels animals, que permeten capturar grups sense arribar a dispersar-los: "És molt més important evitar la dispersió abans que començar qualsevol captura", ha remarcat.
Ha afegit que s’estan preparant intervencions nocturnes per si és necessari per a captures senglars amb armes de foc equipades amb silenciador per evitar la dispersió.
Preguntat per una possible ampliació del radi d’acció ha explicat que si apareix algun senglar mort fora del radi que el laboratori estableix com a positiu "la resposta automàtica és ampliar el radi" i començar de nou amb la prospecció del terreny per quadrícules. Sobre les distàncies establertes per a aquests radis ha apuntat que és el comitè d’experts de la Comissió Europea que visiten els focus declarats a Europa i estableix els radis.
Procediment amb senglars morts
Amb referència al procés que se segueix en trobar nous senglars morts ha dit que si és dins de la zona infectada, encara que es tingui la certesa que l’animal ha estat atropellat, es desplaça un equip d’extracció per retirar a l’animal amb les mesures de bioseguretat per tal que sigui analitzat. "Tots aquests animals ens donen informació, encara que sigui fora de la zona de risc, de quin és l’estat de la població i ens pot ajudar a veure si hi ha algun nou positiu", ha aclarit. D’altra banda, ha destacat que la col·laboració institucional és "fantàstica" i ha agraït el treball dels cossos desplaçats.