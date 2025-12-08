RAMADERIA
Ordeig assegura que la PPA no ha sortit de la zona del brot i es manté en tretze contagis
Demana més temps per investigar el focus de pesta porcina en un radi de 20 quilòmetres. Mil efectius van continuar ahir pentinant la zona restringida al pas a Cerdanyola a la recerca de senglars morts
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va assegurar ahir a Lleida que no s’han detectat nous positius de pesta porcina africana (PPA) fora del radi inicial de 6 quilòmetres a Cerdanyola del Vallès, i que es mantenen els 13 casos confirmats després d’analitzar el centenar de senglars trobats morts en aquesta zona, per la qual cosa el focus es manté controlat després de nou dies de l’aparició del brot. Així ho va assegurar ahir a Lleida, on va defensar que s’ha aconseguit l’objectiu principal de contenció i va sol·licitar temps per investigar.
En aquest sentit, va incidir en l’auditoria i la revisió de protocols de l’IRTA (Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries) i de tots els centres que treballen amb el virus de la PPA en un perímetre de 20 quilòmetres. L’IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) coordinarà el grup d’experts que revisaran instal·lacions i procediments.
D’altra banda, el conceller Ordeig va remarcar que s’està acabant de conformar el grup de treball que lideraran màxims especialistes procedents de Catalunya i l’Estat i també d’Europa. Els components es coneixeran avui.
Sobre una possible auditoria externa, el conseller va fer valer les investigacions en marxa i va assenyalar que “no faltarà fiscalització”.
Va incidir que un dispositiu integrat per uns mil efectius de la direcció general de Boscos de la Generalitat, Agents Rurals, policies locals, Mossos, Guàrdia Civil, unitats canines de Madrid, Aran i Andorra, Protecció Civil, Creu Roja, Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), UME, voluntaris i bombers de la Generalitat i l’ajuntament de Barcelona, entre altres, busquen més senglars morts per impedir l’estampida dels vius amb l’ajuda de gossos, drons, tanques, sistemes de biocontenció o trampes.
Va recordar que, a banda de la investigació en curs de la Guàrdia Civil i els Mossos per determinar l’origen del brot, sobretot si el focus va ser el laboratori català de l’IRTA-CReSa, la Generalitat ha obert un expedient per auditar tots els centres que investiguen la pesta porcina i revisar els seus protocols d’actuació. Aquest cap de setmana s’ha registrat un alt grau de compliment de les restriccions i el telèfon 112 ha rebut 1.400 avisos d’albirament de senglars. Estan vetades activitats a l’aire lliure en els 6 quilòmetres de radi establerts després de detectar el focus.
La capacitat total de les granges situades en el radi d’afectació és de 80.000 animals encara que el cens actual és de 61.500. D’aquests, 35.600 són animals d’engreix que aniran als escorxadors de forma gradual. Va recordar que les anàlisis en els animals han resultat negatives i que no hi ha cap risc per al consum. La conselleria garanteix una sortida ordenada als escorxadors i reforçarà les mesures de bioseguretat.
Com ja es va indicar aquesta setmana, la Comissió Europea ha ampliat a 91 els municipis en el radi d’afectació, cosa que incrementa a 55 el nombre d’explotacions incloses al dispositiu de control. Les setze granges incorporades estan en fase d’anàlisi. Va anunciar que es porten a terme conversesper part del Govern central perquè tercers països no vetin els productes porcins d’Espanya. També s’estudien línies d’ajuts en cas que alguna granja hagi de tancar la seua activitat.
Descartats els buidatges sanitaris a les granges
Ordeig va indicar que per recomanació d’Europea no es faran buidatges sanitaris a les explotacions ramaderes afectades, ja que no s’ha detectat el virus dins de les instal·lacions.