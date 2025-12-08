Sis experts en bioseguretat iniciaran demà l'auditoria a l'IRTA-CReSA
El conseller Ordeig confirma que Corea del Sud limita el veto a la zona de 20km mentre la Xina manté restriccions a tota la demarcació de Barcelona
Un comitè format per sis experts en bioseguretat començarà aquest dimarts l'auditoria de bioseguretat a l'IRTA-CReSA i altres centres de recerca relacionats amb la Pesta Porcina Africana (PPA) per avaluar possibles riscos de fuita del virus. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet públics els noms dels especialistes aquest dilluns des de la delegació de Lleida i ha demanat "prudència i deixar treballar els científics". El grup estarà coordinat pel director de l'IRTA, Josep Usall, i segons ha avançat Ordeig, aquesta serà "una setmana determinant per tenir més informació" sobre l'origen del brot.
La doctora Laura Pérez, cap de l'àrea animal i seguretat biològica del CISA, serà la coordinadora científica d'aquest equip d'experts. També hi participaran el doctor Gorka Aduriz, del centre Neiker BRTA del País Basc; el professor Massimo Palmarini, de l'Erasmus MC de Rotterdam; el doctor Gonzalo Pascual, de l'Institut Carlos III de Madrid; Xavier Abad, cap de la unitat d'alta contenció de l'IRTA-CReSA; i la doctora Diana Ramírez, cap d'infraestructures de producció animal i presidenta del comitè ètic d'experimentació animal de l'IRTA. El conseller ha indicat que no es descarta la incorporació de nous especialistes al grup.
Definir quins centres cal auditar
No es descarta incorporar nous experts, ha indicat Ordeig, però aquest són els que a partir de demà definiran el “pla de treball” dels centres que s’han d’auditar, “analitzant els protocols, les instal·lacions, els fluxos, i el tipus de mostres mortes i vives que s’utilitzen (...), i per tant si hi pot haver potencial risc al marge del laboratori del CReSA”, segons ha avançat el conseller aquest diumenge. “Quan decideixin el què, hauran de fer una revisió dels espais físics, de la qual també seran els responsables”, ha reblat.
Sobre la responsabilitat del centre IRTA-CReSA els centres que seran auditats, precisament, Ordeig ha demanat “prudència” a l’opinió pública i ha mantingut que hauran de ser els professionals i els científics “i no la política” els qui diguin quins són aquests centres i si cal analitzar-los.
En general, el conseller ha demanat la mateixa prudència a l’hora de treure conclusions sobre l’origen del brot, i a més ha aventurat que aquesta setmana “tindrem informació molt important”, tant en aquest terreny, com en el de la seqüenciació de tots els tipus de virus de PPA “que corren per Europa”, cosa que també pot ajudar a aclarir quin és l’origen del brot i de les “possibles coincidències” amb la soca del virus que ha infectat els senglars de Collserola.
Reobertura de mercats asiàtics
El conseller ha confirmat la “bona notícia” de la reobertura del mercat d’exportació de porc a Corea del Sud (valorat en 113 MEUR l’any), que ahir va acceptar acotar el veto a la compra de carn de porc a la zona afectada als 20 km de perímetre infectat i no més enllà. “Catalunya defensa que la regionalització per criteris sanitaris sigui amb aquest criteri”, ha reiterat. En aquest sentit, ha dirigit un missatge a la Xina, que ha decidit mantenir la regionalització a tota la demarcació de Barcelona, i ha dit que hi ha “converses al més alt nivell” amb el Japó (349 milions en exportació de porc) i les Filipines (125 milions l’any), perquè segueixin el camí de Corea del Sud.
“Anem pel bon camí”
Sobre els treballs per a la contenció del virus, el conseller Ordeig ha dit que es va “pel bon camí”, i ha repetit que el focus està “contingut” i que no hi ha casos positius fora del primer radi de 6 km.
El conseller ha agraït novament la col·laboració ciutadana i la seva “implicació” per aconseguir reduir al màxim les incidències relacionades amb ciutadans que no segueixen les indicacions sobre restriccions de mobilitat dins de la zona infectada. Més enllà d’això, ha detallat que el 112 ha rebut “més de 1.500 trucades” sobre avistaments de senglars vius o morts, dada que ha ofert com a mostra de la implicació de la ciutadania davant del brot de pesta porcina africana.
D’altra banda, ha agraït als caçadors la intensificació de les batudes que s’està duent a terme “a tot arreu” per evitar al màxim el risc de contagi i reduir la població de senglar en zones on hi ha molta sobre població. “Independentment del que passi amb la pesta, cal una actuació contundent i intensa durant l’any per reduir la població de senglars, això era una assignatura pendent”, ha reblat el responsable del ram.