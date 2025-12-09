Pèrdues de 24 milions d'euros a la setmana: els pagesos veuen "insuficients" les ajudes del govern per la crisi de la PPA
Unió de Pagesos i ASAJA demanen rebaixar la població de senglars: "No hem de perdre ni una granja"
La pesta porcina africana està causant pèrdues econòmiques que ascendeixen a 24 milions d'euros setmanals en l'àmbit estatal, segons han alertat Unió de Pagesos i ASAJA. Ambdues organitzacions agràries consideren "insuficients" els ajuts de 10 milions d'euros -ampliables a deu més- anunciats recentment pel Govern de la Generalitat. Els representants del sector porcí han manifestat aquesta preocupació després d'una reunió celebrada aquest dimarts al Palau de la Generalitat, on també han exigit mesures immediates per reduir la població de senglars, considerats els principals vectors de transmissió de la malaltia.
"Catalunya i Espanya tenen un problema molt greu que ens ha provocat aquesta pesta porcina africana", ha declarat Pere Roqué, president d'ASAJA Catalunya, que ha apuntat directament contra el porc senglar. "Per culpa d'un senglar tenim un desastre econòmic de 24 milions d'euros setmanals, tot i que el sector ha fet tota la feina amb la bioseguretat de les explotacions porcines", ha volgut deixar clar el president d'Asaja Catalunya, que també veu "limitades" les ajudes de 10 milions anunciades per la Generalitat. "Benvinguts aquests diners, però en faran falta més", ha pronosticat Roqué, que igualment ha confiat en els 50 milions previstos a través de l'ICF o els ajuts que pot impulsar el Ministeri d'Agricultura a partir dels préstecs ICO.
El president d'Asaja Catalunya ha manifestat que l'objectiu és que cap granja hagi de tancar ni cap ramader hagi de plegar per aquest brot de pesta porcina africana. "S'ha de ser molt conscient que això ha estat provocat per un tercer, el porc senglar, i el que s'ha de fer és matar tant sí com no senglars", ha reiterat el president Roqué. "Tothom que ho tingui clar, ho sento molt i sé que hi ha moltes entitats animalistes i ecologistes al damunt nostre", ha reconegut. "El que no podem fer és perdre ni una granja per culpa del senglar. I això el sector ho té claríssim", ha sentenciat el president d'Asaja Catalunya.
"El que sí que volem felicitar és la rapidesa de l'actuació de tothom i per haver pogut contenir el focus a la zona de Collserola", ha afegit el responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, que ha fet un "balanç positiu" d'aquests 10 dies de pesta porcina africana a Catalunya, sense cap entrada a les granges. "Ara la feina s'ha de concentrar en donar el màxim suport al sector i reobrir tots els mercats possibles a l'exterior", ha reflexionat en veu alta Saltiveri, que igualment s'ha mostrat partidari de reduir dràsticament la població de senglars a Catalunya. "Cal evitar ensurts en el futur. Com menys fauna salvatge tinguem, menys risc hi haurà", ha conclòs el responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos.