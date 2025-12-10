RAMADERIA
Un jutge investiga com a delicte ambiental la pesta i el Govern aprova els primers ajuts
Els ramaders consideren insuficients els deu milions, ampliables a deu més, i reclamen fons perquè no tanqui ni una granja. Illa reuneix el sector en una cimera al Palau de la Generalitat
Un jutjat de Cerdanyola del Vallès investigarà, per un presumpte delicte contra el medi ambient, l’origen del brot de la pesta porcina africana, davant les sospites que la soca procedeixi d’un laboratori que treballa amb el virus. Els Mossos d’Esquadra, que investiguen l’origen del virus amb el Seprona de la Guardia Civil, ja han remès un primer atestat als jutjats de Cerdanyola en relació amb el cas. La previsió és que la causa sigui declarada secreta una vegada que s’obri formalment. La investigació judicial va en paral·lel a l’auditoria que la Generalitat ha encarregat al laboratori IRTA-CReSA per esbrinar si el brot s’hauria pogut originar en alguns dels cinc centres d’investigació animal situats en un radi de 20 quilòmetres del lloc on s’han detectat els senglars infectats, entre els quals el del mateix IRTA-CReSA.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ofereix la “plena col·laboració” de la Generalitat per investigar. Ahir es va fer la primera reunió d’experts i Ordeig va demanar “prudència, deixem treballar els científics, quan hi hagi resultats els comunicarem. I tindran plena autonomia per fer el que ells considerin partint del seu criteri científic i tècnic de laboratoris d’alta contenció”, va insistir. Amb tot, va dir que “hi ha moltes hipòtesis obertes” sobre l’origen del brot.
D’altra banda, el president, Salvador Illa, es va reunir ahir amb el sector porcí català per analitzar la situació. Les organitzacions agràries calculen pèrdues de 24 milions d’euros setmanals per la caiguda dels preus, dels quals 3,2 milions correspondrien a Lleida. La xifra està en la mateixa línia que els càlculs de Mercolleida, que la setmana passada va abaixar les cotitzacions 20 cèntims i van quedar en 1,10 euros per quilo viu.
Fins al moment, el Govern ha creat una línia d’ajuts i subvencions de 10 milions d’euros, ampliable amb 10 més i ha ampliat la línia de préstecs de l’ICF, destinada a empreses i entitats afectades per emergències climàtiques, per incloure’ls com a possibles beneficiaris afectats pel virus. Però els ramaders van deixar clar després de la trobada al Palau de la Generalitat que són xifres clarament insuficients. UP, JARC i Asaja van insistir en la necessitat de posar fre a la població de senglars, la necessitat de negociar per recuperar mercats exteriors claus, com poden ser el cas del Japó i les Filipines i dimensionar el pla econòmic perquè no hagi de tancar ni una granja per aquesta crisi.
Illa al Parlament
Les organitzacions agràries van insistir ahir que una de les prioritats en aquests moments és donar sortida als porcs de les granges situades als 20 quilòmetres al voltant del focus. D’una banda, van alertar que després de dos setmanes d’immobilització hi ha explotacions amb porcs d’engreix que han arribat als 150 quilos, quan comercialment es valoren entre 90 i, com a màxim 110 quilos. Per això, consideren que han de sortir ja per a escorxador i indemnitzar els grangers. En el cas de les granges de verres reproductores, fonts del sector van advocar també per sacrificis de les cries i indemnitzacions.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va explicar ahir que s’han començat a emportar a l’escorxador porcs sans de les granges de l’àrea d’aquests 20 quilòmetres. La mesura afecta, almenys de moment, uns 30.000 porcs de 39 granges que es troben en aquest perímetre de vigilància i Ordeig va dir que acordaran un calendari de moviments graduals d’animals. Va explicar que tots els animals que surtin ho faran amb una prova PCR per assegurar que estan sans –una cosa que ja s’ha fet–. Però es mantenen les restriccions en els 91 municipis ubicats en aquest radi, la qual cosa suposa 16 granges més que són a prop però fora d’aquesta àrea.