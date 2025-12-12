RAMADERIA
El preu del porc, en el seu nivell més baix en quatre anys amb pèrdues de 30 € per animal
Rebaixa de sis cèntims més per quilo, que en representa 26 en deu dies. El sector entreveu una tímida millora però admet que estan tornant vaixells amb contenidors rebutjats en països tercers
El preu del porc d’engreix va caure ahir sis cèntims més, amb la qual cosa acumula un ensorrament de 26 en tot just deu dies. La cotització a Mercolleida va quedar en 1,04 euros el quilo viu. Es tracta de la més baixa en quatre anys, perquè cal remuntar a finals del 2021 i començaments del 2022 per veure valoracions d’un euro el quilo. Així ho van explicar el director de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, i l’analista i director d’operacions d’El Pozo, Juan Pedro Florido, després de la reunió de la junta de preus, i van recordar que el 2023 va arribar a pagar-se a dos euros. Per la seua part, el garrí es va depreciar 2 euros per animal i va quedar en 24. Avui, el productor perd 30 cèntims per quilo de porc que envia a escorxador, la qual cosa suposa 30 euros per animal. El sector espanyol ja té número rojos de 30 milions setmanals, dels quals almenys 3,2 corresponen a Lleida.
Tot això malgrat que la situació en aquests moments és “una mica millor” que al començament de l’esclat de la crisi perquè, va recordar Bergés, avui ja existeixen països importants, com la Xina o Corea del Sud, que han acceptat la regionalització i accepten porcí, tret de de la província de Barcelona o la zona afectada. Malgrat tot, el director de Mercolleida va admetre que és clau recuperar altres mercats asiàtics, en especial el Japó i les Filipines. De fet, en aquests moments estan tornant a ports espanyols contenidors rebutjats per certs mercats, com el cas d’aquests dos, que arribaran en dos o tres setmanes.
El més important, van coincidir, és que no apareguin nous casos de pesta. L’analista d’ElPozo considera que si és així, les cotitzacions podrien començar a remuntar al gener, això sí, sense deixar els números vermells ràpidament. Si la pesta no s’estén, considera que el 2026 podria arribar a tenir cotitzacions mesurades d’1,40 euros. “El ramader no guanyaria gaire, però no perdria”, va calcular. Florido va dir que “la situació està aparentment controlada i cal tenir una sensació de tranquil·litat”. Va llançar un missatge esperançador perquè “el sector agroalimentari en general, i el ramader en particular, és fort, amb capacitat de remuntar”. Va arribar a dir que “d’aquí a sis mesos si tot es gestiona com s’està fent, que sembla que és de manera positiva per a tothom, pot quedar en una lletja anècdota”.
Aquest any, el preu mitjà de Mercolleida s’ha situat en 1,62 euros, i la pesta ha arruïnat el tram final de l’exercici, però la mitjana ha estat positiva, amb uns costos d’entre 1,30 i 1,35 euros.
El Govern tanca el perímetre dels 6 km per a les captures de senglars
La Generalitat culminarà aviat el tancament perimetral del radi de 6 quilòmetres al voltant del focus de pesta porcina africana (PPA) a Cerdanyola, del qual continuen sense aparèixer nous casos, un pas clau en el dispositiu per evitar l’expansió del virus, segons va explicar ahir el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, al seu informe diari sobre aquesta crisi sanitària. La tanca incorporarà barreres físiques, tanques i el tancament de passos de fauna i infraestructures, amb l’objectiu d’impedir qualsevol moviment de senglars cap a l’exterior. Superada aquesta fase, va avançar que s’iniciarà una actuació específica en la franja compresa entre els 4 i els 6 quilòmetres, on s’intensificaran les captures i sacrificis de fauna salvatge. “Aquesta intervenció –va dir– està definida pels tècnics i validada per la Comissió Europea i busca crear una zona de seguretat lliure d’animals potencialment infectats, per evitar contagis tant cap a l’interior del focus com cap a l’exterior.”
Les actuacions s’emmarquen en l’objectiu global de reduir a la meitat la densitat de senglars a Catalunya, que actualment se situa en una mitjana de 6,3 animals per quilòmetre quadrat, amb pics de fins a dotze en zones com Girona, la Catalunya Central o el Pirineu.Mentrestant, Ordeig va assenyalar que el perímetre de 20 quilòmetres mantindrà les restriccions d’accés al medi natural fins al diumenge dia 14, i l’endemà es revisarà la situació.Sobre el comerç, va informar que la República Dominicana ha acceptat la regionalització provincial del comerç de carn de porc.
L’IRTA-CReSA nega problemes de bioseguretat per les seues obres
El Centre d’Investigació en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), situat dins del perímetre on es va detectar el brot de PPA, ha certificat que “no s’ha produït cap incidència susceptible d’haver afectat la bioseguretat” per les obres de construcció d’un nou edifici adjacent. El centre, que fa experiments amb el virus de la PPA, afirma que les feines d’ampliació es troben “en una fase inicial” i limitada “únicament a treballs previs de preparació del terreny i urbanització de l’entorn”.
Mentrestant, s’ha presentat el primer ERTO per a 458 treballadors en un escorxador d’Osona.