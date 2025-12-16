El Ministeri d’Agricultura confirma deu nous senglars morts per pesta porcina dins del radi del primer brot
Ordeig diu que trobar més positius és “normal” i descarta aplicar més restriccions al medi natural
El Ministeri d’Agricultura ha confirmat aquest dimarts deu casos més de senglars morts per pesta porcina africana (PPA) dins del radi del primer focus detectat a la zona de Cerdanyola del Vallès. Amb aquests positius es confirma la presència de la malaltia en 26 animals silvestres des de l’inici del brot.
Segons ha detallat el govern espanyol en un comunicat, s’han analitzat més de 200 cadàvers d’animals trobats al medi natural o a carreteres i vies ferroviàries de la zona infectada que han resultat negatius. “Les administracions central i autonòmica recorden mantenir un alt nivell d’alerta, amb elevades mesures de bioseguretat tant a les explotacions com a les poblacions de senglars silvestres”, ha ressaltat el ministeri.
Ordeig descarta més restriccions al medi natural
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha defensat que trobar més porcs senglars positius en pesta porcina africana (PPA) és “normal”. "La notícia seria que no n'haguessin sortit més", ha dit aquest dimarts en roda de premsa després que el Ministeri d'Agricultura hagi confirmat deu nous contagis, elevant a 26 el nombre total d’animals morts per la malaltia. Així mateix, el conseller ha descartat aplicar més restriccions al medi natural i ha explicat que el més important és que aquests positius estan dins del primer focus. També ha dit que preveu rebre l'auditoria de l’IRTA-CReSA entre aquest dimarts o dimecres. D’altra banda, ha celebrat que la Xina hagi rebaixat al 9,8% els aranzels a les importacions de carn de porc catalana.