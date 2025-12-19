Ordeig diu que CE i Ministeri no han trobat per ara “cap indici” que l’origen del brot de pesta porcina sigui a l’IRTA
El conseller afirma que s’han analitzat 360 senglars, dels quals 26 són positius i un és sospitós
El conseller d’Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha assegurat que els experts de la Comissió Europea i del Ministeri d’Agricultura no han trobat per ara “cap indici” i “cap evidència” que l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) sigui al Centre d’Investigació en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). En una atenció als mitjans des del laboratori, el conseller ha afegit que l’auditoria oberta per part del Govern també apunta que “tot s’ha fet correctament” al laboratori, que es localitza a prop de la ubicació on es van trobar els primers senglars positius. El conseller ha afirmat que s’han analitzat 360 animals a la zona infectada, dels quals 26 són positius i un és sospitós.
El percentatge de positius sobre el total és del 7%, una xifra que "està baixant cada dia", segons Ordeig. "Això vol dir que estem fent un bon rastreig”, ha subratllat. Ordeig ha fet aquestes declaracions l’endemà de l’escorcoll dels Mossos i la Guàrdia Civil a l'IRTA-CReSA per determinar l’origen del brot que va durar unes 14 hores.
D’altra banda, el conseller ha assegurat que el Japó ha acceptat la comercialització de carn de porc espanyola prèvia a la detecció de la PPA. D’aquesta manera, es podran buidar les cambres frigorífiques que tenien molt material porcí a l’espera de poder exportar, ja que arran dels casos positius trobats a Cerdanyola del Vallès Espanya ha perdut l’estatus de país lliure de pesta porcina i s’enfronta a limitacions per vendre carn de porc a l’estranger. El Japó és un dels països que encara no havia permès exportar cap mena de carn de porc des de l'inici del brot. Altres com la Xina sí que accepten exportacions porcines de fora de la demarcació de Barcelona. En el cas de la Unió Europea, es poden comercialitzar els productes produïts fora del radi de 20 quilòmetres de la zona infectada.
Ordeig ha apuntat que el Japó ha acceptat la regionalització -és a dir, les exportacions de tot un país menys de la zona infectada de PPA- a França i Canadà, fet que el fa ser “optimista” amb què el país nipó decideixi el mateix amb Catalunya. D’altra banda, ha afirmat que el Govern farà una “proposta consensuada” per reduir la població de senglars i fauna salvatge allà on calgui.
Crida a la “prudència”
El conseller ha demanat “prudència” i “deixar treballar als científics” abans de determinar si hi ha hagut una fuita del virus i ha recordat que el laboratori és referent en el tractament de la malaltia, “un dels cinc millors d’Europa i el millor de l’Estat”. “Necessitem recerca, necessitem coneixement i tenir un ecosistema com l’IRTA reforçat”, ha dit Ordeig, que s’ha reunit amb empleats del centre abans d’atendre els mitjans de comunicació. El conseller ha assegurat que entre les diverses causes que s’han investigat també hi ha la de l’error humà.
En aquest sentit, el titular d’Agricultura ha dit que el que toca fer ara és “la seqüenciació del virus el més ràpid possible” per poder descartar o no que la soca trobada en els senglars morts coincideix amb alguna de les 28 que es fa servir per experimentar al centre. “Si la seqüenciació coincideix amb alguna de les mostres en què s'hagi estat treballant, de què ha sortit del laboratori, si no coincideix, no ho serà”, ha dit. A més, ha anunciat que presentaran a principis de la setmana que ve un pla de reforç de la bioseguretat tant a granges com fora de les explotacions.