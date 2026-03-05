DANYS
Perden 97 pistatxers per la plaga de conills a Verdú
Els afectats deixaran d’ingressar 150.000 € per aquests arbres morts de gairebé 9 anys. Reclamen compensacions al Govern
Ramon i Eudald Boleda, agricultors de Verdú, viuen una situació desesperada pels danys que continua provocant la plaga de conills. Només aquest any han hagut d’arrancar 97 pistatxers de nou anys que havien mort per les destrosses provocades per aquests animals, van explicar ahir a Ràdio 4. “En una finca que vam plantar fa deu anys, després de Nadal i Sant Esteve vam venir a repassar-la i vam veure que els conills havien fet de les seues. Aquest any n’hem arrancat 97 entre aquesta i altres finques, i en els últims 5 anys ja en portem uns 400”, diu Eudald a SEGRE. “Són arbres de 9 anys que just ara entraven en plena producció, la qual cosa representa que en els propers anys deixarem de guanyar uns 150.000 euros”, denuncia. Els Boleda havien protegit els arbres, però els conills els van danyar igualment. Segons assenyala Ramon, “la plaga a Verdú, Preixana i Sant Martí és pitjor que mai, fa un any que no actuen per problemes amb la licitació de les pick-up, l’armament... Els conills no n’entenen de burocràcia, i nosaltres en paguem les conseqüències”. Reclamen que l’administració compensi econòmicament els danys davant la seua incapacitat per controlar la població de conills.