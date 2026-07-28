AGRICULTURA
Agricultura reforçarà la caça de conills i els pagesos ajornen els talls de carreteres: “fins que no quedin conills”
Ordeig obre també la porta a flexibilitzar el reg a les zepes. Assemblees d’agricultors a Verdú i Alfés van decidir suspendre la manifestació que preveia tallar la C-12 divendres i diumenge
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar ahir una “actuació de xoc” al llarg del mes d’agost en municipis lleidatans on la superpoblació de conills provoca danys a cultius, especialment al Segrià i l’Urgell. “Hi actuarem de forma continuada fins que no quedin conills”, va assegurar. Ordeig va fer aquestes declaracions després de reunir-se a Montblanc amb les organitzacions i col·lectius agraris que van tallar la C-14 a Tàrrega divendres i diumenge per protestar per aquest i altres problemes com la gestió de les zones d’especial protecció d’aus, les zepes, i els incendis.
Els convocants d’aquestes mobilitzacions van organitzar a la nit assemblees a Alfés i Verdú, en les quals van decidir ajornar les protestes durant unes setmanes en què esperen veure resultats contundents per reduir la superpoblació i els danys. Van exigir una reunió urgent amb la conselleria de Territori sobre la gestió de zepes. En cas contrari, van advertir que a partir del 21 d’agost tornaran a tallar les carreteres. Malgrat el vot de confiança van reconèixer sortir escèptics de la seua reunió amb Ordeig.
La intervenció contra la plaga de conills que planteja Agricultura preveu “augmentar els recursos materials, vehicles i efectius”, amb personal de Tragsa i dels Agents Rurals. El conseller va apuntar la possibilitat que agricultors acompanyin el personal de la Generalitat durant les caceres. Va avançar que es presentarà una proposta a Agroseguro per reforçar la cobertura de danys recurrents per fauna.
Fins ara, comunicar aquest tipus de desperfectes de forma reiterada dificulta la cobertura de l’assegurança a partir del tercer any. A més, va avançar que es publicarà una nova convocatòria per dotar caçadors de munició i equips com visors nocturns per abatre conills.
Després de la reunió, el president d’Asaja, Pere Roqué, va recalcar que “cal matar conills”. Va afirmar que, si els danys continuen després d’abatre’n més de 276.000, “caldrà matar-ne més de mig milió, perquè la plaga és molt densa”.
Carol Aixut, d’UP, va recordar que cabirols i senglars també ocasionen danys. “Hi ha un desequilibri i cal recuperar l’equilibri amb ajuda de l’Administració”, va dir.
Quant a la gestió de les zepes, el conseller va obrir la porta a flexibilitzar les restriccions a l’activitat agrària en aquests espais de protecció de les aus. Es va comprometre a presentar a l’octubre una proposta de compensacions econòmiques juntament amb Territori. Va avançar que traslladarà aquesta problemàtica a Brussel·les, que estableix el marc legal europeu de les zepes. Mar Ariza, del Gremi de la Pagesia, va dir que “són un polvorí, ple de zones seques que són combustible”.