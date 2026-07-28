Els costos del sector agrari: “Necessites personal de confiança que utilitzi maquinària de 500.000 euros”
Portar un tractor només requereix el carnet de cotxe, però la realitat és molt més complexa. “El problema no és comprar un tractor o una picadora, és el personal que els faci servir”
El sector agrari de la província de Lleida necessita almenys 300 tractoristes i especialistes en l’ús i maneig de maquinària agrícola, un dèficit que es nota de forma especial en moments com la sega del cereal. La falta de relleu generacional al camp és una de les raons que hi ha darrere d’aquesta carència.
“Hi ha moltes empreses de serveis agraris que podrien créixer, però no ho fan perquè no tenen personal prou capacitat per utilitzar un tractor de 250.000 euros, als quals cal sumar després les eines, o una recol·lectora o picadora de farratge, que pot arribar als 500.000. Necessites personal de confiança”, explica Vicenç Pascual, d’Agritecnia SCCL. En aquesta línia afegeix que amb els costos actuals pels núvols, per a les empreses és preferible ser prudents. “Per exemple, hi ha hagut dies en què hem tingut dos màquines aturades perquè no teníem el personal necessari”, indica.
La maquinària pot tenir preus molt dispars en funció de la seua capacitat i tecnologia. Un tractor per treballar en una finca de dimensions reduïdes de fruita a l’Horta de Lleida pot costar entre 70.000 i 80.000 euros de mitjana, a la qual cosa caldria afegir eines com les que es fan servir per ensulfatar, que requereixen una inversió addicional de 30.000 o 40.000 euros de mitjana. En el cas dels tractors per treballar, per exemple, en una finca de cereals de la Segarra i amb una potència mitjana d’uns 250 cavalls, requereix una inversió de 250.000 euros, als quals caldria sumar un desemborsament de 130.000 a 140.000 euros a la maquinària per a les tasques de sembra directa.
En teoria, per portar un tractor només es requereix el carnet de conduir, però a la pràctica és necessària formació, com la que ofereixen les escoles agràries, i experiència perquè és una feina molt més complexa del que pot semblar. “El treball agrari ha estat tradicionalment menyspreat i no ho hauria de ser. Les explotacions necessiten bons professionals.”