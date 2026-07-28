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Raimat obre la seua verema més primerenca per una calor “que ha vingut per quedar-se” i amb previsió de gran qualitat
Reg de suport i canvis en la poda, claus per afrontar el canvi climàtic a la finca ecològica de 2.000 hectàrees . El volum se situa en nivells normals amb 4 milions de quilos per a vins i 5 per a cava
Raimat va obrir ahir la verema més primerenca de la seua història pels efectes de les altes temperatures registrades des de la primavera en una campanya que preveu mantenir el volum de producció en nivells qualificats de normals. El celler espera de l’ordre de quatre milions de quilos per als seus vins, als quals se n’afegeixen cinc per a cava.
Així ho va explicar ahir el director del celler, Joan Esteve, que va destacar les estratègies amb què estan afrontant el canvi climàtic, “que ha vingut per quedar-se”. D’una banda, una de les claus és el reg dels ceps. De l’altra, deixar més fulles als ceps per protegir els carrassos de la insolació i les altes temperatures.
El responsable d’enologia i producció de Raimat, Carles Escolar, va explicar que les últimes setmanes han incrementat la despesa en aigua en un 20%, però aquest increment es veu compensat per unes menors necessitats en mesos anteriors després d’un hivern plujós.
Adequació de treballs
Per garantir tant la major qualitat del raïm com les millors condicions per als 80 empleats en la verema, Raimat també adequa l’horari per evitar les hores de més calor. Comencen a collir a les deu de la nit, concentrant treballs de matinada i mai no superant les dotze del migdia.
Joan Esteve va destacar que “el raïm està equilibrat i sa, amb bons nivells d’acidesa, cosa que fa preveure que la verema també sigui bona en qualitat”, sense problemes de plagues a la finca, de dos mil hectàrees, totes de producció ecològica.
La campanya comença amb la recollida de varietats com el chardonnay, pinot noir i xarel·lo i acabarà previsiblement a mitjans d’octubre amb varietats tintes.
Una altra dada per a la història
Joan Esteve va voler destacar, a més, una altra dada per a la història: aquest any assoliran un acumulat d’un milió de tones de raïm al llarg de l’últim segle. “Des de la seua primera verema, el 1917, han sortit 900 milions de botelles de vi que han portat la identitat del celler arreu del món”, va explicar el director del celler.