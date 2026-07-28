AGRICULTURA
Tractorista, una alternativa de futur: així funciona l'escola de Gimenells que converteix joves en experts
La Fundació Privada Obra Tutelar Agrària de Gimenells forma joves per ensenyar-los l’ofici. Col·labora amb empreses agrícoles del territori per facilitar-ne la inserció laboral
La falta de mà d’obra qualificada s’ha convertit en un dels principals problemes del sector agrari. Una de les complicacions creixents és trobar tractoristes preparats per fer servir una maquinària que cada vegada està més tecnificada.
En aquest context, cobren especial importància els cursos de tractoristes, com el que ofereix la Fundació Privada Obra Tutelar Agrària de Gimenells, dedicada des del 1928 a la tutela i a la formació de joves en situació de vulnerabilitat, a qui els ofereix una oportunitat ensenyant-los un ofici relacionat amb el camp.
El curs, que s’imparteix des de fa aproximadament vuit anys en col·laboració amb l’Escola Agrària de les Borges Blanques, dura aproximadament un mes i cada edició reuneix entre vuit i deu alumnes. Malgrat que inicialment estava dirigida a persones en risc d’exclusió social, actualment està oberta a qualsevol persona que busqui actualitzar coneixements o millorar la seua qualificació.
Conduir un tractor és només una petita part d’aquesta formació, explica Bruno Berini, responsable tècnic agrícola de la fundació. Els alumnes practiquen maniobres amb remolcs, l’enganxament i desenganxament de maquinària, el maneig de picadores i altres elements agrícoles, a més de familiaritzar-se amb les normes de seguretat que han de seguir durant la feina.
També se’ls ensenya a fer el manteniment del tractor i les eines. Aprenen a revisar diàriament la maquinària, netejar radiadors, greixar els equips i detectar possibles avaries abans que provoquin danys importants. Així mateix, reben formació complementària en aplicació de productes fitosanitaris, conducció de carretons elevadors o manipulació d’aliments. Per fer aquests cursos compten amb la col·laboració d’empreses com Maquinària Agrícola Vicens, que facilita material.
La formació respon a una demanda real del sector. Les explotacions agrícoles i les empreses de serveis necessiten professionals especialitzats i, en moltes ocasions, no aconsegueixen cobrir les vacants, sobretot quan augmenta la càrrega de feina. Per això, la fundació manté una estreta col·laboració amb diverses empreses agrícoles del territori, que reben els currículums dels alumnes una vegada acaben la formació.
Moltes d’aquestes empreses necessiten professionals capaços de manejar recol·lectores, picadores, equips per a tractaments fitosanitaris i altres vehicles especialitzats. Els joves que fan el curs poden treballar a les finques de la mateixa fundació fins a la majoria d’edat. A partir d’aleshores alguns troben feina estable dins de la mateixa entitat, dedicada a Gimenells, sobretot, a les nous i el cereal, i d’altres fan el salt a empreses agrícoles o de serveis de la província.
“El curs ens ha servit per tenir oportunitats laborals”
Explica que sempre li va agradar conduir tractors, una experiència que ja havia tingut al seu país d’origen, Algèria, i considera que la formació li ha permès desenvolupar aquesta vocació de forma professional.
Un altre dels participants, Mimoun Daoud, procedent del Marroc, està fent actualment el curs amb l’objectiu d’ampliar les seues oportunitats laborals. Tot i que encara no sap on treballarà en el futur, té clar que comptar amb una titulació específica suposa un avantatge per accedir a una feina de més responsabilitat.