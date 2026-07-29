Manifest del Gran Canal expressa "desacord" amb les sentències que absolen el canal d'Urgell per la gestió de la sequera
El col·lectiu considera que la jutgessa no dona resposta a la "manca d'igualtat de tracte entre regants" que denuncien
Manifest del Gran Canal, col·lectiu format per diversos regants de la infraestructura hidràulica, ha expressat el seu "desacord" amb les darreres sentències judicials que absolen el canal d'Urgell d'haver de compensar els regants per les pèrdues econòmiques que van patir arran dels talls d'aigua per la sequera de l'any 2023.
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En un comunicat, els regants diuen que respecten les decisions judicials. Tanmateix, consideren que les sentències no donen resposta a la "qüestió essencial" que denuncien, que és "la manca d'igualtat de tracte entre els regants" durant la sequera. També afegeixen que el canvi de criteri respecte de la primera sentència demostra que la qüestió "està lluny de quedar definitivament resolta".
Les darreres sentències dictades pel Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida desestimen les demandes presentades per diversos regants que reclamaven a la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell compensacions econòmiques per les pèrdues econòmiques que van patir arran del tancament del canal l'any 2023. La jutgessa considera que les pèrdues productives que van patir els pagesos es van deure a una "força major" i que la comunitat de regants va actuar de manera "justificada" davant d'una situació que va provocar "circumstàncies imprevisibles i inevitables".
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Des del Manifest del Gran Canal consideren que les sentències s'han limitat a qualificar la sequera d'episodi de "força major" i no han entrat a qüestionar la gestió que va fer-ne la comunitat de regants. Això, malgrat que la jutgessa explica als escrits que l'actuació de l'administració "es troba motivada i justificada en atenció a les circumstàncies imprevisibles i inevitables" que afectaven la zona i també valora que les decisions que va prendre la comunitat de regants, que prioritzaven garantir l'aigua de boca i la supervivència dels arbres fruiters, són "decisions tècniques, motivades i justificades".
Així mateix, el Manifest del Gran Urgell afirma que "continuarà defensant els interessos dels agricultors afectats i donarà suport a totes les iniciatives que permetin aclarir els fets i garantir que cap regant torni a patir un tracte desigual davant una situació excepcional".