Agricultura xifra entre el 30 i el 40% l'afectació en finques d'olivera del Segrià i les Garrigues per la tempesta de dissabte
Situa la major intensitat de la pedregada als municipis de Maials, La Granja d’Escarp, Seròs, Llardecans, Torrebesses, Alcanó, Granyena de les Garrigues i La Granadella
La tempesta de dissabte a la tarda que va travessar el Segrià i Les Garrigues ha produït danys de fins el 40% en finques d'olivera de diversos muncipis, segons l'estimació del departament d'Agricultura. La major intensitat de la tempesta, amb descàrrega de calamarsa, es va localitzar als municipis de Maials, La Granja d’Escarp, Seròs, Llardecans, Torrebesses, Alcanó, Granyena de les Garrigues i La Granadella.
Segons Agricultura, també caldrà veure com els xàfecs intensos, que van deixar 30 litres en poc més d'una hora, acabaran afectant camps d'ametlles i altres cultius per l'efecte de l'entollament d'aigua.