Unió de Pagesos demana 23 permisos de fitosanitaris per poder-los utilitzar en la campanya de l'any que ve
Reclamen poder utilitzar drons per aplicar-los. Alguns son per a fruits secs, cítrics, arròs o blat de moro
Unió de Pagesos ha demanat poder fer servir 23 matèries actives fitosanitàries que ara no estan permeses. Ho han demanat a través d'una autorització excepcional d'emergència a Agricultura amb l'objectiu d'utilitzar-los l'any que ve, ja que ara no estan permeses. Els productes serviran per frenar malalties dels cítrics, els fongs dels avellaners, ametllers i garrofers, o plagues com el barrinador de la carxofa, l'aranya del blat de moro o el caragol poma, les males herbes i els fongs a l'arròs. També s'han inclòs matèries contra l'arna del raïm, la mosca de la fruita, els pugons o un regulador de creixement per a pomes i peres.
Les 23 propostes d'autorització s'usaran per a combatre les plagues i garantir la sanitat dels conreus per assegurar la collita del 2027. És un pas previ necessari perquè aquestes peticions es puguin elevar al Ministeri d’Agricultura i que les aprovi la Comissió Europea.
El sindicat ha demanat cinc autoritzacions excepcionals i dues ampliacions d'ús de fitosanitaris en el sector dels cítrics, dues autoritzacions i una ampliació per a usos en avellaners, ametllers i garrofers, una ampliació per al sector de la fruita dolça en l'ús d'un fitosanitari de control de l'estemfilium en pera, i una ampliació d'ús secundari perquè un producte ja autoritzat per al control de pugons també es pugui fer servir per al de la psil·la.
L'organització insisteix també en la urgència de facilitar els tractaments aeris amb drons i que s'equiparin als tractaments terrestres pel que fa als fitosanitaris. UP defensa que són més sostenibles que les aplicacions terrestres convencionals perquè usen menys quantitat de producte, permeten tractar parts concretes de conreu afectat i parcel·les de difícil accés, i no provoquen pèrdues alimentàries perquè no malmeti el conreu quan realitzen un tractament, com passa amb els tractaments terrestres en conreus herbacis com l'arròs, cereals d'estiu com el blat de moro i en cereals d'hivern.