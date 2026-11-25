Agricultura compensarà el cost dels fertilitzants amb un ajut dotat de 2,17 milions d'euros
Es destinarà a explotacions agràries que han hagut d'assumir un increment dels costos de producció durant la campanya d'enguany
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les bases per un ajut d'emergència que compta amb una dotació de 2,17 milions d'euros i que està destinat a compensar les pèrdues econòmiques derivades a l'increment del cost dels fertilitzants en algunes explotacions catalanes durant la campanya d'enguany.
L'objectiu és ajudar a les explotacions agràries que han hagut d'assumir un increment de costos de producció, sobretot pel que fa als fertilitzants, a mantenir la viabilitat econòmica.
Segons les bases reguladores, se'n beneficiaran els agricultors que hagin rebut el suport estatal i hagin ampliat la seva superfície elegible respecte de l'any anterior, com també els joves que s'hagin incorporat a l'activitat agrària durant el 2026. Els beneficiaris no hauran de dur a terme cap tràmit, sinó que el Departament ho determinarà a partir de les dades disponibles, sobretot de les de la Declaració Única Agrària (DUN) i les d'ajuts estatals per fertilitzants.
Es calcula que rebran el pagament als qui compleixin els requisits abans del 28 de febrer de l'any vinent. L'import es calcularà en funció de les superfícies elegibles de cada explotació. La compensació és de 92,50 € per hectàrea de regadiu i 38,33 € per hectàrea de secà.