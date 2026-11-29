REGADIUS
Agricultura licita per 47,5 milions la primera modernització de l’Urgell
Llança 4 contractes per posar tubs a séquies i posar reg a pressió en 6.463 hectàrees de set municipis. El concurs surt a 20 dies de les eleccions de la comunitat
L’empresa pública Infraestructures de la Generalitat ha tret a licitació quatre contractes per a la modernització del sector B-10 del Canal d’Urgell que sumen 47,5 milions d’euros.
Es tracta de l’execució de la primera i la segona fase del projecte, que sumen 46,2 milions d’euros; de la direcció tècnica d’aquests treballs, que surt per 1,01 milions, i de l’assistència tècnica per al control de qualitat de les obres, amb un preu de licitació de 574.294 euros.
Es tracta, en tots els casos, de taxacions amb l’IVA inclòs. El termini de presentació d’ofertes es tanca el 14 de gener.
La primera fase afecta 3.057 hectàrees dels termes dels Alamús, Bell-lloc d’Urgell, Juneda, Lleida i Torregrossa, mentre que la segona inclou 3.406 d’aquests cinc i d’Arbeca i Puiggrós.
El projecte de modernització “consistirà en la transformació d’una xarxa d’antigues séquies de làmina lliure en una xarxa pressuritzada, amb un transport molt més eficient i que permet la implantació de les noves tecnologies de reg en parcel·la”, explica la memòria, que indica que el sistema disposarà de dispositius de telecontrol i que rebrà el subministrament energètic d’una planta fotovoltaica.
Les 6.463 hectàrees del sector B-10 sumen una mica més d’un 9% de les 69.100 de regadiu que es proveeixen del Canal d’Urgell. Formen part de la Col·lectivitat número 14 i es localitzen al costat de les de la número 16, en les quals ja està modernitzat, o en procés, el reg de 1.045 hectàrees més. L’execució de les contractes elevarà a una mica més del 10% la superfície que passa del reg a manta al localitzat.
Les contractes surten a licitació vint dies abans que la comunitat general celebri unes eleccions el principal focus de tensió del qual es troba, precisament, en les condicions econòmiques dels regants per incorporar els seus terrenys al procés de modernització. Aquest factor ja va ser clau en la ronda de consultes a les col·lectivitats que es va fer fa un any, en la qual la posició oficial de la comunitat va resultar clarament derrotada. Opten a la presidència el seu actual titular, Amadeu Ros, i Jaume Perera, el seu principal crític.