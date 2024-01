SEGRE us convida als cinemes de Circuit Urgellenc

​Estrena

Lloc

​Guanyadors

​Maria Torres Espanyol Jordi Rafel Gari Jose Antonio Monclús Mur José Luis Raposo Toja Concepció Puigpinós Llobet

C/ Lleida 6, Linyola​Telèfon 973 61 05 19: divendres,26 de gener: Circuit Urgellenc (consultar cartelleres)Conta la història de Sonia, una dona responsable, ordenada i amb el sentit de la norma molt integrat. No obstant això en una sola nit aquesta controladora de manual es veurà obligada a fer tot allò que no s'ha atrevit a fer en trenta-sis anys de vida.​Una pel·lícula d'Eva Hache protagonitzada per Ana Polvorosa.