SEGRE us convida a veure 'Amèrica' al Teatre de la Llotja

​

​Dia

​Hora

​Lloc

Sinopsi

Guanyadors

​M. Carmen Díaz Gaspà Héctor Jové Casanovas

Av. de Tortosa, 6-8​Lleida​Tel. 973 221 155: diumenge, 28 de gener: a les 18.00 h: Teatre de la Llotja (Lleida)​El Joan i la Cristina són un matrimoni de mitjana edat de l’alta burgesia barcelonina.Formen part d’una família amb una gran influència tant en la història de la ciutat com en el seu creixement. Ara, el Joan, és el president d’un imperi centrat majoritàriament en el negoci immobiliari i hoteler. Avui, onze de setembre, el Joan, la Cristina i l’Andrea, mare del Joan i afectada per un inici de demència senil, esperen l’arribada del Max, el seu fill, per celebrar el seu vint-i-unè aniversari després de passar gairebé tot un any a Londres estudiant en una universitat d’elit. Però el Max no arriba sol. Ho fa, per sorpresa, acompanyat de la seva novia, la Kayla, una noia negra, de família treballadora, que va conèixer al bar de Londres on ella treballa. La presència de la noia posarà en evidència l’abisme social entre la parella de joves, els prejudicis dels pares del Max, i farà aflorar els secrets familiars: l’origen de la fortuna en el comerç d’esclaus cap a Cuba i els Estats Units durant el segle XIX, i la fosca historia de desig i violència del fundador de la nissaga familiar.Espectacle en català.