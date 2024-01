Gaudeix d'ANIMAC 2024 amb SEGRE

​ANIMAC 2024

Paeria de Lleida​Dies: del 15 al 18 de febrer​La 28a Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya que organitza l’Ajuntament de Lleida del 15 al 18 de febrer de 2024, tindrà com a temàtica la diversitat al cinema animat sota el lema “Diversity” i ha confiat un any més en la il·lustradora i animadora valenciana Rocío Álvarez per a la creació del cartell i la realització de la careta animada. Álvarez ja va crear el cartell i la careta de la passada edició i guarda una relació especial amb la mostra, ja que l’any 2018 va guanyar el Premi del Públic d’Animac amb el seu curtmetratge “Simbiosis carnal” (Bèlgica, 2017), entre molts altres guardons internacionals.​L’Animac és una mostra no competitiva que es dirigeix a aquells artistes que usen l’animació com a instrument per a la seva expressió personal. Anem més enllà dels límits de la narrativa tradicional i busquem visionaris que facin treballs independents i arriscats que tinguin força i duguin el seu potencial expressiu al límit.