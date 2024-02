Teatre a l'Escorxador amb 'Pongo'

​Dia:

c/ Lluís Companys, s/n​25003 Lleida​Telèfon 973 279 356dissabte, 24 de febrer: a les 20 h: Teatre de l'Escorxador (Lleida)Amb ​Judit Martín, Alba Florejachs i Mónica Ballesteros​Humor i participació en un homenatge a tot allò inútil, ideal per a ments inquietes que vulguin petar-se de riure i caure retudes davant l’enginy de les millors improvisadores del paísQuines històries amaguen els objectes que tenim a casa? Tres còmiques estimades i expertes en la improvisació presenten Pongo, una comèdia que porta més enllà el gènere de la improvisació teatral.L’espectacle parteix dels “pongos” que el públic porta al teatre, uns objectes decoratius d’utilitat i gust dubtosos presents a totes les cases que amaguen centenars d’històries i anècdotes.Els objectes, triats a l’atzar, faran aparèixer desenes de personatges amb què Judit Martín iAlba Florejachs estiraran el fil per crear històries absolutament diferents, amb una posada en escena contemporània i sorprenent que es convertirà en un gran homenatge a tot allò inútil.Recomanat per a majors de 12 anys