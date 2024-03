Espectacle 'Heavy per a xics' amb els millors temes del rock i el 'metal'

​Dia

Sant Martí, 60-62, Lleida​Telèfon 973 233 554: 16 de març: a les 18.30 h: Auditori Enric Granados, Lleida​Des de la seva estrena al Festival Acústica de la mà de Promo Art Music ja fa 9 anys. Heavy per Xics s’ha consolidat dins el circuit de música familiar com una energètica, fresca i que fa soltar a grans i petits. La banda de música de 5 anys ens porta els temes del rock i el metall més coneguts de la història, fent-los sonar amb junt amb el cançoner popular català i lletres adaptades al públic infantil.Sonarà Deep Purple amb en Joan Petit com balla i un pupurri de cançons tradicionals catalanes amb ritmes d’AC/DC o els Metàllica. Si ha de ser el primer concert dels vostres infants, no dubteu en gaudir-ho amb ells!És recomanada a infants a partir de 3 anys.​Preu: 10 € i 5 €