De concerts amb Segre

​C- Km90, C-13, 25630 Talarn, Lleida​630 95 70 87Viu la música de grups i artistes tan cèlebres com The Tyets, Figa Flawas, Guillem Gisbert, Els Catarres o Antònia Font en un espai natural únic com és 'Lo Quiosc'. Un total de tretze actuacions en un emplaçament que comptarà amb una zona village i una àmplia oferta de serveis.