Descobreix la Pedra Seca amb SEGRE

Plaça Vileta, 1125176 Torrebesses646 32 20 00El CIPS és un punt de trobada per descobrir la tècnica de la pedra seca i gaudir del patrimoni històric i etnològic de Torrebesses. El centre disposa d'una petita exposició permanent i una de temporal, les dues d'accés gratuït, i també és el punt d'inici de visites guiades al patrimoni. També és el punt d’inici de visites guiades per conèixer les construccions de pedra seca del terme (Aljubs, cabanes de volta, marges, etc.) i el patrimoni de Torrebesses (una església romànica amb un retaule gòtic de pedra policromada, un antic molí d’oli, una col·lecció etnològica, entre d’altres). I tallers familiars per descobrir la pedra seca en família.A més tenim una agenda d’activitats per a tots els públics.