Diverteix-te amb el paintball

Av. Alcalde Rovira Roure, 21425198 Lleida678 01 18 68A Propaintball hi trobaràs tres camps diferents per gaudir de diferents experiències de joc. Un lloc on podràs posar a prova les teves habilitats i destreses, ja siguis un jugador experimentat o un de novell, i viure una experiència única.​També ofereixen sales de 'làser tag' i experiències de 'humor amarillo' per gaudir amb la teva familia o amics.