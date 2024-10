'DUO LUX FUNDACIÓ' Concert al Caixaforum Lleida

Blondel

Vivaldi

Corelli

Bach

Kuhnau

Abel

Marais

Forqueray

Santi Mirón

Marc Sumsi

Xavier Chavarria

Avinguda de, 3,25002 Lleida973 27 07 88​La música barroca més exquisida, en mans de dos autèntics especialistes. Amb obres de compositors com, descobrirem una infinitat sorprenent de curiositats i secrets de dos instruments que van dominar durant segles la música europea.Els intèrprets comparteixen amb el públic la seua vivència personal de la música, les intimitats de la interpretació i els secrets de les obres que toquen. Un diàleg amb els oients per parlar de les sensacions i les emocions que desperta la música., viola de gamba i, clavicèmbal. Presentat per, musicòleg, periodista i crític musical.​PREU:- Entrada general 6€