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BARROQUÍSSIM. Jaume Guri i Leon Serafion
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Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 26 de novembre. El 27 publicarem els guanyadors.
ORFEÓ LLEIDATÀ
Carrer Sant Martí, 60, 62,
25004 Lleida
973 23 35 54
www.orfeolleidata.cat
Data: 29/11/2026 19:00 h
Preu: 15 € / abonament
Lloc: Espai Orfeó
BARROQUÍSSIM. Jaume Guri, violí barroc i Leon Serafion, tiorba
Jaume Guri Batlle és un violinista polifacètic i apassionat. Membre fundador del Bärhof Ensemble, I Concerto Intempestivo, i Ossian’s Dream, també és membre i col·laborador habitual de grups com Los Elementos, Teatro dei Cervelli, Gli Incogniti, El Gran Teatro del Mundo, Ballarte Ensemble, Le Concert des Nations o Das Kolorit, formacions amb les quals ha enregistrat diversos CDs aclamats per la crítica internacional. La seva activitat artística abasta des de la música medieval fins a la contemporània, i va més enllà del format clàssic de concert, participant regularment en projectes escènics i interdisciplinaris.
Leon Serafin toca una varietat de llaüts i guitarres històriques. Després d’haver estudiat amb Rolf Lislevand i Xavier Díaz-Latorre, col·labora regularment amb diversos conjunts de música antiga —com ara el Freiburger Barockorchester, Los Elementos, Theatro dei Cervelli, Collegium 1704 o Armonico Tributo Austria— i ha actuat en nombroses sales i festivals d’arreu d’Europa. A més de la seva activitat concertística i discogràfica, ha desenvolupat projectes propis centrats en el crossover, com ara la instal·lació audiovisual Il tempo perduto.
25004 Lleida
973 23 35 54
www.orfeolleidata.cat
Data: 29/11/2026 19:00 h
Preu: 15 € / abonament
Lloc: Espai Orfeó
BARROQUÍSSIM. Jaume Guri, violí barroc i Leon Serafion, tiorba
Jaume Guri Batlle és un violinista polifacètic i apassionat. Membre fundador del Bärhof Ensemble, I Concerto Intempestivo, i Ossian’s Dream, també és membre i col·laborador habitual de grups com Los Elementos, Teatro dei Cervelli, Gli Incogniti, El Gran Teatro del Mundo, Ballarte Ensemble, Le Concert des Nations o Das Kolorit, formacions amb les quals ha enregistrat diversos CDs aclamats per la crítica internacional. La seva activitat artística abasta des de la música medieval fins a la contemporània, i va més enllà del format clàssic de concert, participant regularment en projectes escènics i interdisciplinaris.
Leon Serafin toca una varietat de llaüts i guitarres històriques. Després d’haver estudiat amb Rolf Lislevand i Xavier Díaz-Latorre, col·labora regularment amb diversos conjunts de música antiga —com ara el Freiburger Barockorchester, Los Elementos, Theatro dei Cervelli, Collegium 1704 o Armonico Tributo Austria— i ha actuat en nombroses sales i festivals d’arreu d’Europa. A més de la seva activitat concertística i discogràfica, ha desenvolupat projectes propis centrats en el crossover, com ara la instal·lació audiovisual Il tempo perduto.