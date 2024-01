Detingut i posat en llibertat el pare dels quatre menors sostrets i busquen la mare

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El pare dels quatre menors segrestats divendres en un centre de Raimat, notícia que va avançar en exclusiva SEGRE, va ser detingut a Mollerussa el mateix dia del segrest i ahir va quedar en llibertat amb càrrecs. Té 33 anys i suposadament al no quedar demostrada la seua implicació en els fets, va ser posat en llibertat com a investigat. Els Mossos busquen ara la mare dels menors, que no estava amb el pare en el moment de la detenció, i altres membres de la família. Fonts consultades per SEGRE afirmen que tot apunta que els quatre menors podrien haver estat portats per la seua mare fins a Romania, país d’origen de la família.

En aquest sentit, els Mossos busquen els germans per poder tornar-los al seu tutor legal, que en aquest cas és la Generalitat a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Tal com va avançar SEGRE, va ser el mateix centre de tutela el que va denunciar la sostracció dels menors a la policia catalana la tarda de divendres passat. Es tracta de quatre petits tutelats que necessiten protecció suposadament a causa del comportament dels seus pares, segons va informar ahir el rotatiu Ara, al web del qual també afirmava que el segrest va tenir lloc amb cotxe i davant la presència d’una treballadora de la Generalitat encarregada de supervisar una sortida dels petits amb familiars. Una de les hipòtesis que estudia la policia és que l’objectiu de la sostracció era evitar que els petits fossin entregats a una família d’acollida, cosa que la DGAIA tenia previst fer al llarg de les properes setmanes.

Menors tutelats i en acollida

La Generalitat de Catalunya tenia l’any passat tutelats uns 8.500 menors d’edat, un 16 per cent més que ara fa sis anys. Més de la meitat viuen en un centre. Així mateix, segons dades del departament de Drets Socials, el gener del 2023 hi havia a Catalunya un total de 2.460 famílies d’acollida que tenien a càrrec seu 3.279 petits i adolescents tutelats per la DGAIA.

D’aquests, 2.364 es trobaven en acollida en família extensa, repartits en 1.689 unitats familiars, mentre que un total de 915 menors estaven repartits en 771 famílies alienes. A més, l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA), tenia inscrites 126 famílies que col·laboren de forma puntual i 326 més que tenen 353 menors en acollida preadoptiva