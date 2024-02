Ajornen la posada en marxa de més trens entre Lleida i Cervera

L’augment dels trens entre Lleida i Cervera haurà d’esperar. Renfe i la Generalitat van informar ahir que els vuit nous, quatre per sentit, no es posaran en marxa dilluns, tal com estava previst, i ho faran durant la primera quinzena de febrer. No van especificar una nova data, ni tampoc el motiu del retard.

Alcaldes de municipis afectats desconeixien també la raó d’aquest ajornament. Així ho van indicar després de la reunió a Tàrrega de primers edils de les capitals del pla (vegeu el desglossament). L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va explicar que, malgrat el retard, “estem molt contents, l’augment de freqüències és molt important, hem de fer difusió per aconseguir que vagin plens i siguin com tramvies de Rodalies”.D’altra banda, la venda de bitllets de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Lleida a les estacions de bus de la Seu i Vielha no funciona per un problema informàtic, que la Generalitat preveu resoldre com a molt tard el dia 19. La integració tarifària del Pirineu va arrancar dilluns i implica descomptes de fins al 89% en alguns trajectes. Abonaments com la T-10 es poden aconseguir en estacions de bus i estancs del Pont de Suert, la Seu, Sort, Tremp, Oliana i Solsona.

Alcaldes exigeixen polítiques per fixar la població jove

Els alcaldes van reclamar polítiques per fixar els joves al territori. Algunes de les seues propostes per aconseguir-ho són comptar amb una oferta educativa suficient i variada, així com ofertes laborals per fomentar la seua ocupació independentment de la seua qualificació. Tot plegat, oferint les comunicacions necessàries per optar a llocs de treball fora de les localitats on resideixen. Una altra qüestió per treballar és la falta d’habitatge. Els edils van reclamar que la Generalitat aposti per impulsar l’emancipació juvenil. També es va parlar de l’agricultura i van proposar fomentar la incorporació de joves al camp a través dels bancs de terres. En la reunió també es va fer referència a la sequera i tots van coincidir en la necessitat de fer una gestió eficient de l’aigua. La voluntat dels alcaldes és que aquests encontres tinguin regularitat per “teixir sinergies i trobar punts en comú en els quals treballar”, segons l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan.