Nova associació per visibilitzar el dol

Sonrisas desde la Muma és la nova associació que ha posat en marxa una veïna de Sunyer per visibilitzar el dol. Anna Chico Martín és l’artífex d’aquesta iniciativa al costat de les seues amigues Neus, Zaida, Míriam, Aida, Eli i Fanny. La primera activitat se celebrarà el 18 de maig a Sunyer, amb una jornada sobre el dol que tindrà diverses activitats i xarrades. Segons explica a aquest diari, la idea va sorgir arran de la mort de la seua filla de 2 anys en un accident domèstic el maig passat. “He vist la importància que té parlar sobre el dol, que continua sent un tabú, i posar paraules al dolor”, assenyala. Només té agraïment als serveis d’emergències que van acompanyar la família. “Es van portar com autèntics herois”, assegura. Després de crear un perfil d’Instagram i fer un pòdcast, i amb el suport “essencial” dels seus amics, l’Anna es va veure amb forces per crear una associació. “Recordo que el dia en què va morir la Sara vaig pensar que l’únic que volia és donar-ho tot per veure somriure els nens”, afegeix. Per això, una part de la recaptació de la jornada anirà destinada a pagar les despeses i la resta s’entregarà a Afanoc Lleida. L’entitat (@sonrisasdesdelamuma) ha iniciat una campanya de GoFundMe “per a qui vulgui aportar el seu gra de sorra” al seu primer acte.