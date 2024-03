Troben sense vida una dona de 48 anys al Baix Cinca

La Guàrdia Civil va localitzar primera hora d’ahir al municipi de Xalamera, al Baix Cinca, el cos sense vida d’una veïna d’Albalat de Cinca que estava desapareguda des de dimecres a la tarda. La dona és Mercedes Sancho, de 48 anys. El cos policial va rebre la denúncia de la seua desaparició cap a les 18.15 hores de dimecres i va iniciar un dispositiu de recerca integrat per patrulles de seguretat ciutadana de la Guàrdia Civil de Fraga que no van poder localitzar-la durant tota la nit.

L’operatiu es va reforçar des de les 07.30 hores d’ahir amb més agents de la Guàrdia Civil, GREIM Osca, un helicòpter i gossos de recerca per localitzar persones. També s’hi havien sumat voluntaris de la zona, Protecció civil i Bombers, i es van organitzar diversos grups de recerca. Fins i tot l’ajuntament d’Albalat de Cinca havia organitzat a través de xarxes socials una batuda des d’Alcolea per intentar trobar la dona, malgrat que finalment el seu cos sense vida es va localitzar cap a les 08.45 hores al terme municipal de Xalamera, al Baix Cinca. El cadàver va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal de Saragossa, on se li practicarà l’autòpsia per conèixer les causes de la mort. Per la seua part, la policia judicial de la Guàrdia Civil ha obert una investigació.

A mitjans del passat mes de gener a Maials, els Mossos van trobar morta una veïna de 68 anys, desapareguda el dia anterior. El cos estava vora un rentador de cotxes d’aquesta localitat del Segrià. El 2022 es van registrar 220 denúncies per persones desaparegudes a les comarques lleidatanes.