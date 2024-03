Caçats a Lleida al robar càmeres de fotos per valor de 4.500 euros

Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns a Lleida els dos ocupants d’un vehicle com a presumptes autors unes dos hores abans d’un robatori a un fotògraf professional a l’AP-2 a Pina de Ebro, a Saragossa. Els dos individus, de 47 i 39 anys, van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a l’interior de vehicle.

Els fets van ocórrer dilluns al migdia durant un control preventiu de pas que havia pujat a la sortida de l’autovia A-2 a l’enllaç amb la carretera N-240, en direcció a Lleida. Els agents van interceptar el vehicle, que anava ocupat per dos persones, els van identificar i, a l’obrir el maleter, van observar que portaven tot un equip professional de fotografia i material informàtic.Al revisar els objectes, van trobar albarans i documents a nom d’una altra persona. Els dos homes, un d’ells amb més d’una vintena d’antecedents per delictes contra el patrimoni, no van donar cap explicació coherent en aquest sentit i, davant de les evidències que podria tractar-se de material sostret, es van dirigir tots a comissaria per fer les comprovacions pertinents. Allà van contactar telefònicament amb la persona que figurava als albarans, que va confirmar que aquell mateix matí li havien sostret tot el material de l’interior del seu vehicle quan el tenia estacionat a l’àrea de servei de l’AP-2 a Pina de Ebro (Saragossa). A més a més, acabava de presentar denúncia davant de la Policia Nacional a Saragossa. La víctima, fotògraf professional, es va dirigir a la comissaria de Lleida, on va reconèixer com a seu tot el material: un ordinador portàtil, dos càmeres professionals amb diferents objectius i accessoris, un disc dur extern i diverses bateries externes. El valor total dels objectes superaria els 4.500 euros, a part del valor dels treballs que guardava al disc dur. Estava previst que els arrestats passessin ahir a disposició judicial.

Detinguts quatre lleidatans i un investigat per robatoris a Binèfar

■ La Guàrdia Civil de Binèfar ha detingut quatre persones i n’investiga una altra, totes elles veïnes de Lleida, com a suposades autores de dos robatoris en una estació de tractament d’aigua potable d’una empresa d’aquest municipi oscenc. El gerent de l’empresa va denunciar el 28 de febrer el robatori de diferents tipus de metalls valorats en uns 32.000 euros. Els agents van poder determinar que els detinguts van utilitzar en tots dos robatoris el mateix modus operandi. Per accedir-hi, la primera vegada van trencar la tanca perimetral i la segona vegada el cadenat, utilitzant en els dos casos un objecte contundent. Finalment, el 7 de març els van detenir per dos delictes de robatori amb força. Els sis investigats són veïns de Lleida d’entre 18 i 55 anys que acumulen múltiples antecedents.